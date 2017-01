CAMEROUN :: Diocèse de Bafoussam : Mgr Emmanuel Dassi Youfang sacré :: CAMEROON L’évêque auxiliaire ordonné samedi dernier, en présence du représentant personnel du chef de l’Etat, Emmanuel Nganou Djoumessi.

#MgrDieudonnéWatio Lorsque le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Piero Pioppo, a délivré le message de la bulle papale nom- mant Mgr Emmanuel Dassi Youfang comme évêque, s’en sont suivis des youyous à n’en plus finir ainsi que l’exécution du chant Gloria, dans une esplanade de la cathédrale Saint-Joseph de Baleng noire de monde.

La messe d’ordination épiscopale était conduite par Mgr Dieudonné Watio, consécrateur principal, qu’accompagnaient deux co-consécrateurs : Mgr Abraham Kome et Mgr Yves Le Saux, respectivement évêques de Bafang et du Mans en France.

Au cours de l’interrogatoire de l’ordinand, Mgr Dassi Youfang a déclaré son intention de recevoir cette charge. « J’accepte cette charge et je m’engage à l’assumer jusqu’à la mort avec la grâce de l’Esprit-Saint », a-t-il confessé. Dans sa messe d’ordination, Mgr Dieudonné Watio a tenu à rappeler la place et la mission de l’évêque. En substance, l’on retient qu’il doit annoncer l’évangile et dispenser aux croyants les sacrements de la foi.

«L’épiscopat n’est pas un honneur, mais une tâche. Il faut donc que l’évêque serve plutôt que de dominer», a-t-il rappelé. Une invite pour l’ordinand à la sainteté radicale, à la conversion des pécheurs, à garder le cap de l’évangélisation dans une société laïque. Reprenant à son compte le prénom Emmanuel (Dieu avec nous : Ndlr), il a rassuré son auxiliaire sur le fait que Dieu sera toujours à ses côtés, comme inspiration, consolation.

Désormais drapé de ses attributs que sont l’anneau, la crosse et la mitre, Mgr Dassi Youfang s’est plusieurs fois considéré comme « pauvre et indigne serviteur ». Une humilité hors du commun pour ce membre de la communauté de l’Emmanuel (groupe de personnes qui mènent une vie communautaire, de prière et de méditation), qui a comme devise épiscopale « Faites tout ce qu’il vous dira », conseil de la Vierge Marie tiré de l’évangile de Saint Jean chapitre 2, verset 5. Il s’est, en outre, engagé à travailler sans ménagement pour assister Mgr Dieudonné Watio dans la gestion d’un diocèse qui compte actuellement 93 paroisses et dont l’effectif en 2014 était de 307 900 fidèles.

Le nouvel évêque auxiliaire de Bafoussam aura 50 ans cette année. Né dans une famille chrétienne, le digne fils du département des Hauts-plateaux a été ordonné prêtre en 2001 à Bafoussam par Mgr Joseph Atanga. En 2009, il s’envole pour Paris où il obtient après deux ans et demi, une maîtrise en théologie. Il revient au Cameroun en septembre 2012 et le nouvel évêque du diocèse de Bafoussam, Mgr Dieudonné Watio le nomme vicaire général, poste qu’il occupe jusqu’au 7 novembre 2016, date de sa nomination comme évêque auxiliaire de Bafoussam .