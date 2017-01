CAMEROUN :: Intégration : La Cémac, c’est quoi ? :: CAMEROON Plusieurs habitants de la capitale du Cameroun ne savent pas ce que c’est que cet ensemble.

#ChefsDetat C’est quoi la Cémac ? Cette question, plusieurs Yaoundéens que nous sollicitions pour un vox-pop sur la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale nous l’ont renvoyée. Et ceux qui croyaient en savoir quelque chose considéraient qu’il s’agit d’une politique mise en place pour éviter aux Etats de vivre en autarcie. Certains vont jusqu’à penser que c’est le nom donné aux rencontres des chefs d’Etats africains.

Sur une base de10 Camerounais rencontrés, au moins huit ont fait preuve d’ignorance sur la question. Pourtant, il y a quelques jours seulement que les chefs d’Etat de cet ensemble économique se sont réunis à Yaoundé pour chercher des solutions de sortie de la chute de croissance remarquée depuis un moment dans la sousrégion.

Il y a surtout de nombreuses années que les questions de libre circulation des personnes et des biens, bref, d’intégration sous-régionale véritable sont régulièrement évoquées. La Cémac regroupe six pays, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.

Elle se donne pour missions de promouvoir le développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l’institution d’un véritable marché commun. Elle a pour objectif d’établir une union de plus en plus étroite entre les peuples des Etats membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine ; la promotion des marchés nationaux par l’élimination des entraves au commerce intercommunautaire, la coordination des programmes de développement et l’harmonisation des projets industriels.