AFRIQUE :: Franc CFA : la controverse continue :: AFRICA Cette fois, les adversaires du franc CFA n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Samedi, ils se sont mobilisés en même temps en Afrique et en Europe.

#FrancCfa Une manifestation contre le franc CFA, monnaie commune à quinze pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a eu lieu samedi à travers plusieurs capitales du continent et d'Europe. Selon les organisateurs qui se sont baptisés « les panafricains », il s'est agi d'une journée internationale de mobilisation « de Paris à Dakar en passant par Abidjan, Ouidah, Londres et Bruxelles... pour se défaire de cette monnaie postcoloniale ». Cet événement « inédit et historique », mené par un « front contre le franc des colonies françaises d'Afrique (CFA) », s'est concrétisé à travers des conférences pour dénoncer « les effets pervers du franc CFA » et réclamer « la fin de la servitude monétaire ».

Franc CFA, monnaie controversée

Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), l'Ivoirien Tiémoko Koné Meyliet avait affirmé le 23 novembre dernier que le franc CFA « pouvait continuer à servir les économies » des quinze pays qui l'utilisent, rejetant les critiques sur son caractère « désuet ». Créée en 1939, la zone franc est un espace économique et monétaire d'Afrique subsaharienne, où vivent 155 millions d'habitants.

Elle comprend 14 pays d'Afrique subsaharienne, dont 8 ont pour institut d'émission la Bceao, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger,le Sénégal, le Togo, et 6 ont pour institut d'émission la Béac (Banque des États d'Afrique centrale), à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Au-delà, il y a un quinzième membre, l'archipel des Comores.

La monnaie commune à cette zone est depuis 1945 le « franc CFA », qui signifie « franc de la communauté financière africaine » dans l'Uémoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) et « franc de la coopération financière en Afrique centrale » dans la Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale). Le « CFA », autrefois arrimé au franc français, dispose d'une parité fixe avec l'euro. Ce lien fort est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité.