   CAMEROUN :: Choupo-Moting s'adresse aux supporters :: CAMEROON

« Je ne me sentais toujours pas moralement et psychologiquement à 100%, même pas à 80%, capable d’aider notre équipe. J’ai donc avec tristesse préféré laisser ma place à ceux de mes coéquipiers déjà en stage qui se sentent physiquement, moralement et psychologiquement plus prêts que moi », a affirmé l’ancien vice-capitaine des Lions, révélant que le forcing opéré par les dirigeants camerounais a failli le faire revenir sur sa décision. Pas sûr que cela suffise à le dédouaner aux yeux des supporters…

Vous n’avez pas à vous expliquer à qui que ce soit. Jouer pour l’équipe nationale de son pays est un honneur et un privilège, mais pas un devoir. Vous avez aussi l’obligation morale envers vous-même et votre famille de ne plus contribuer à la mascarade et le flou autour du football Camerounais. On vous demande d’être patriote, mais qui des dirigeants du football camerounais l’est ? On devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi un footballeur comme vous qui a choisi le Cameroun au détriment de l’Allemagne de son propre chef décide de se retirer. Cela devrait sonner la sonnette d’alarme. Mais non, on parle de sanctions, etc. Les présidents de clubs au Cameroun qui dépensent leur propres argent pour soutenir les clubs de façon altruiste et se font humilie chaque jour devrait suivre votre exemple et tout abandonner.