CAMEROUN :: Sénat : Niat condamne les manifestations de Bamenda :: CAMEROON Le président du Sénat s'indigne contre les revendications anglophones.

#MarcelNiat Les revendications dans les régions du Nord Ouest et du Sud Ouest ont été un moment fort du discours du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, qui recevait les voeux du Nouvel An ce samedi 7 janvier 2017. Auparavant, il a émis le souhait qu’en 2017, le Cameroun reste le centre de gravité d’une diplomatie tournée vers la recherche des solutions aux problèmes de développement.

Revenant à l’année 2016 qui vient de s’écouler, il a passé au scanner quelques évènements malheureux qui ont perturbé la marche en avant du Cameroun sur les plans sécuritaire, politique et social. Il a renouvelé toute la compassion émue du Sénat aux nombreuses victimes de l’accident ferroviaire d'Eseka.

S’agissant de la sécurité, Marcel Niat Njifenji a indiqué que le Sénat stigmatise les attentats terroristes survenus dans l’Extrême Nord en particulier celui du 25 décembre dernier dans la ville de Mora. Aux plans politique et social, il a indiqué que certains de nos compatriotes extrémistes s’illustrant dans la désinformation et la manipulation veulent semer la division en élevant des murs d’intolérance entre les filles et fils d’une même nation.

Pour cela, Marcel Niat a réitéré que le Sénat condamne ces actes inqualifiables survenus dans les régions du Nord- Ouest et du Sud-ouest. Le président du Sénat a indiqué qu’il ne remettait pas en cause le droit de manifester inscrit dans la constitution, mais qu’aucune revendication ne peut justifier le recours à la violence, la dégradation des biens publics et privés, la destruction des symboles, de l’emblème national et du drapeau. Il a martelé que l’attachement profond du Sénat à l’union et à l’unité est une réponse forte face aux professionnels de la division. Il invite les Camerounais à lutter contre tous les replis, qu’ils soient ethniques, régionaux ou politiques, afin d’être rassemblés pour défendre les intérêts supérieurs de la nation.