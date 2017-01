CAMEROUN :: Enseignement supérieur : L’Addec dit non à une éventuelle augmentation des frais universitaires :: CAMEROON Dans son message de vœux de Nouvel An, l’Association de défense des droits des étudiants du Cameroun (Addec) craint que le passage aux Programmes d?ajustement structurel entraîne une hausse des frais universitaires.



« Il faut être clair et dire que les étudiant.e.s n’accepteront pas une éventuelle augmentation des frais universitaires », peut-on lire dans le message de vœux de l’Association de défense des droits des étudiants du Cameroun (Addec) pour l’année 2017. Dans ce message parvenu à notre rédaction, l’association craint que le retour au programme d?ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international (Fmi) ait un impact sur le quotidien de l’étudiant camerounais.



L’Addec garde encore en travers de la gorge, les conséquences des premiers programmes d’ajustements structurels de la fin des années 1980 et du début des années 1990 et ses effets ravageur sur la vie estudiantine : « …c’est sous ces programmes que les universités ont subi des coupes budgétaires, les aides et les bourses ont été supprimées chez les étudiant.e.s, les charges budgétaires ont augmenté chez les étudiant.e.s, les frais universitaires dans le public sont passés de 3300 fcfa à 50 000 fcfa, la précarité s’est accrue », se souvient l’Addec.



Pour le mouvement estudiantin, la vie risque d’être difficile en 2017 pour l’étudiant au Cameroun. En guise de rétrospective de l’année 2016, l’Addec a regretté que les ordinateurs-portables promis aux étudiants soient resté en attente. Un hommage a également été rendu aux étudiants victimes de maltraitances et d’arrestations arbitraires à Buea et tués à Bamenda lors des mouvements de revendication dans la zone anglophone.

