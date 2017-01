CAMEROUN :: Nécrologie : Le président du tribunal de grande instance (Tgi) du Moungo emporté par une mort subite :: CAMEROON Moïse Mba Asseko a rendu sa toge dans la nuit du samedi 07 à celle du dimanche 08 janvier 2017, dans sa voiture, alors que dit-on, il tentait de regagner l’hôpital.



Chef-lieu département du Moungo (région du Littoral), la ville de Nkongsamba, s’est réveillée ce lundi 09 janvier, sans son président de Tgi. Moïse Mba Asseko, avons-nous appris, a quitté le monde des vivants le week-end dernier, par une morte subite. Des témoins racontent que le magistrat de 4ème Grade se trouvait à bord de son véhicule lorsqu’il a été surpris par la mort. Selon certains dires, le président du tribunal ayant appréhendé son malaise, avait essayé de se rendre de lui-même à l’hôpital.

#MoïseMbaAsseko Des sources anonymes confient que vendredi dernier, Moïse Mba Asseko qui s’est séparé de ses collaborateurs dans la bonne humeur habituelle qui le caractérisait, ne laissait pas entrevoir un tel épilogue tragique de sa vie. Lui qu’on dit n’avoir présenté aucun symptôme d’une maladie décelable par un profane. L’on annonce qu’une enquête diligentée par la police judiciaire, est en cours afin de déterminer les causes exactes de la mort subite du président du Tgi du Moungo.

Mba Asseko Moise, magistrat de 4ème Grade avait été porté à la tête du Tgi du Moungo par un décret présidentiel de décembre 2014. Il venait alors de Bafang, région de l’Ouest où il avait assumé les fonctions de président des tribunaux de Première et Grande instance. Avant cela, Moïse Mba Asseko a officié au début des années 2000 comme chef de service des notaires, à la direction des Professions judiciaires au ministère de la Justice.

Ressortissant de la région du Sud, ce magistrat qui n’avait pas encore 50 ans, était marié et père de plusieurs enfants. Dommage que se termine ainsi sa course ! Seulement, comme disait un poète, la vie commence par les pleurs et se termine par les pleurs.