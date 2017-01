Mobilisation : 15 médias français chargent le Cameroun :: CAMEROON Pour eux, on n’enferme pas un journaliste parce qu’il a pris contact avec des gens qui sont des terroristes ou qui sont suspectés de faire des choses contre la loi. Une pétition vient d’être signée.

#MédiasFrançais Ils en ont ras-le-bol. Ils sont très en colère et réclament la libération d’un des leurs. Le nommé Ahmed Abba, correspondant en langue haoussa de la Radio France internationale (Rfi) à Maroua au Cameroun. Ce dernier est poursuivi par le tribunal criminel spécial (Tcs) depuis février 2016 pour complicité d’actes de terrorisme et non-dénonciation d’actes de terrorisme. A ce jour, il a fait face à une dizaine d’audiences depuis l’ouverture du procès, mais aucune preuve n’a été versée à sa charge et aucun témoin n’a été présenté au tribunal.

Voilà qui frustre des médias français. A preuve : les sociétés de journalistes (SDJ) de quinze médias français, comme l'Agence France-Presse, du journal Le Monde, de Libération, d'Alternatives économiques, mais aussi de Radio France ou encore de France 2 et iTélé viennent de signer une pétition pour réclamer la libération de leur confrère. La mobilisation s’accroît au fil des jours.

Sur les antennes de Rfi, le journaliste François Pitrel de BFMTV explique: «Il est complètement anormal aujourd’hui d’être mis sous les verrous parce qu’on n’a pas divulgué quelque chose aux services de police de son pays. On n’est pas des auxiliaires de police, nous, les journalistes. On n’enferme pas un journaliste parce qu’il a pris contact avec des gens qui sont des terroristes ou qui sont suspectés de faire des choses contre la loi.»

De plus, pour tous les journalistes français qui ont signé la pétition, les accusations contre Ahmed Abba ne tiennent pas. Marie-Bénédicte Allaire, de la radio RTL, dit qu'il « faut lutter contre le terrorisme bien évidemment. Nous en sommes bien conscients. Mais cette lutte contre le terrorisme ne peut pas passer par les tentatives de freiner le travail de vérité des journalistes. Et ce travail, il doit pouvoir se faire.»

Les victimes sont légion

Des avis que partagent les journalistes camerounais quand on sait qu’n’est pas le seul cas de figure. Il y a également le journaliste d’investigation Camerounais Simon Ateba qui a été interpellé dans le Nord du Cameroun pour les mêmes raisons. Pareil pour Rodrigue Tongue de Canal 2 international, Félix Ebole Bola de Mutations et Baba Wame qui sont désormais face aux juges militaires depuis plus d’un an. Tout cela inquiète les hommes et femmes des médias locaux, nationaux et internationaux pour qui leur marge de manœuvres se réduit. La question est très délicate.

Et Thierry Oberlé, reporter au journal Le Figaro, estime qu'il est de plus en plus difficile pour les journalistes d'entrer en contact avec des membres de groupes terroristes : «Ça peut nous être reproché par les autorités des pays dans lesquels on travaille. Donc, la marge de manœuvre des journalistes malheureusement est en train de se réduire considérablement dans ce domaine. C'est pour cela que les médias français se mobilisent, pour qu'Ahmed Abba et tous les journalistes puissent faire leur travail sans être inquiétés ».

Pour sa part, le Syndicat national des journalistes du Cameroun (Snjc) indique : «les autorités camerounaises ne peuvent pas accuser un journaliste d’espionnage parce qu’il est allé dans un camp sous contrôle international pour interroger les réfugiés nigérians sur leurs conditions de vie pour ne citer que ce cas». En plus, « au nom de la lutte contre Boko Haram, on ne peut pas faire peser une accusation ridicule et aussi grave, sur un journaliste reconnu pour son professionnalisme », a souligné sur les antennes de Rfi Denis Nkebwo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun.