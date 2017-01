Cameroun: ALLOCUTION DE BIENVENUE DE M. NZETE EMMANUEL, DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM A L'OCCASION DE LA CEREMONIE D? Excellence Monsieur le représentant personnel du Président de la République en la personne de Monsieur le Ministre NGANOU DJOUMESSI Emmanuel ; Excellence Monsieur le Nonce Apostolique ; Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement ;

#MonseigneurNDASSIYOUFANG * Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest ;

* Mesdames et messieurs les préfets ;

* Son Eminence le Cardinal Christian TOUMI ;

* Nosseigneurs archevêques et évêques ;

* Honorables sénateurs et députés de notre parlement ;

* Mesdames et messieurs les représentants des autres confessions religieuses ;

* Mesdames et messieurs les maires ;

* Leurs majestés les Chefs traditionnels ;

* Mesdames et messieurs les élites économiques, intellectuels et traditionnels ;

* Frères et sœurs dans le seigneur ;

* Honorables invités, mesdames et messieurs ;

Le 14 mai 2010, le devoir nous appelait à prendre la parole dans des circonstances similaires, alors que nous accueillions Monseigneur WATIO ; notre évêque que le seigneur venait de nous donner.

Aujourd’hui, près de 7 années plus tard, l’honneur nous échoit de monter à nouveau au créneau pour vous adresser les chaleureux souhaits de bienvenue que les dynamiques populations de Bafoussam formulent à l’endroit de chacun d’entre-nous. Pour tous les habitants de notre ville, la grande messe de ce jour est sans aucun doute la preuve que le seigneur tout puissant, dans sa constante sollicitude et son amour incommensurable, veille au grain pour que ses brebis qui sont à Bafoussam et dans le diocèse de Bafoussam ne demeurent point sans berger. Et en guise de reconnaissance à notre Dieu pour cet autre bienfait, nos vaillantes populations se joignent à moi pour dire, et je cite dans une langue maternelle de l’Ouest « NDA’SI ». Nous disons bien « NDA’SI » ; traduction littérale, « Seul le Seigneur suffit » ou encore et pour me rapprocher des écritures saintes « Recommande ton sort à l’éternelle ». Vous comprenez tout de suite que malgré sa valeur hautement symbolique, la parfaite ressemblance entre cette terminologie Bamiléké et un nom que vous connaissez tous n’est qu’une simple coïncidence, si ce n’est un hasard voulu de Dieu lui-même.

La ville de Bafoussam par ma très modeste voix voudrait en outre exprimer sa très déférente gratitude au chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA qui a bien voulu rehausser l’éclat et la solennité de cette cérémonie en dépêchant pour le représenter personnellement ici Monsieur NGANOU DJOUMESSI Emmanuel à qui nous souhaitons une fois encore une très chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Bafoussam. Nous adressons les mêmes souhaits à son Excellence Monsieur le Nonce Apostolique qui malgré ses nombreuses sollicitations a bien voulu nous honorer de sa présence personnelle à cette cérémonie.

A Monseigneur NDASSI YOUFANG à qui le Seigneur dans son infaillible clairvoyance a orienté la décision du Saint Siège de confier une charge importante de son saint ministère, la ville de Bafoussam voudrait dire qu’elle le connaît bien et même très bien. Comme Vicaire général du diocèse de Bafoussam et comme prêtre tout court tu as marqué nos esprits et de façon indélébile par la pertinence et la clarté de tes interventions chaque fois que l’occasion t’était donnée. Ta grande disponibilité, ton inégalable sobriété et ton intelligence particulière nous avaient déjà convaincu de ce que sans doute tu es « un choisi de Dieu ». Aussi la ville de Bafoussam formule le vœu ardent pour que le même Dieu, telle une boussole sublime continu de te guider et qu’il t’indique de nouvelles voies d’évangélisation afin que tu sème, non sur du roc, mais bien sur la terre fertile pour que le nom de Jésus-Christ soit loué à jamais.

Je vous remercie de votre très aimable attention.

NZETE Emmanuel.