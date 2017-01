CAMEROUN :: Rétro Société : Une buse divise la route en deux :: CAMEROON L’incident est survenu très exactement au niveau de Manyai, juste avant Matomb, précisément au pont Manyai dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016.

#DautresInstallationsSommaires Aux premières heures de la journée de vendredi 21 octobre 2016, une buse lâche dans la localité de Manyai, empêchant aux hommes et aux véhicules de rallier Yaoundé et Douala, les deux principales villes du pays. La buse située à Manyaï (commune de Matomb) dans le Nyong et Kellé, à 68 km de la capitale politique du Cameroun, s’était effondrée cette nuit-là, suite à des intempéries.

Aucun cas de décès n’avait été enregistré, encore moins d’accident de circulation. Au contraire, le tronçon avait été paralysé pendant 24 heures. Les voyageurs de cette partie du pays devraient par conséquent prendre le train ou la voie des airs.

La Nationale numéro 3 coupée depuis cette nuit était le principal passage des agences de voyages qui desservent les deux métropoles. Bien plus, ce tronçon fait partie du corridor Douala- Ndjamena et Douala-Bangui empruntés tous les deux au quotidien par des centaines de camions transportant des marchandises évaluées à des centaines de millions de Fcfa. Une paralysie du trafic qui s’est fait ressentir dans les agences de voyage. La rupture de cette route stratégique a eu un impact évident dans les pays voisins qui passent l’essentiel de leurs biens et services par le Cameroun.

Les travaux entrepris aussitôt après l’effondrement de la chaussée sous la supervision du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, ont permis de rétablir rapidement le trafic. Ils ont recollé les deux pans de la route et un container de 40 pieds servant de canneau au passage de l’eau a été mis en place.

Pourvu que cet ingénieux bricolage ne devienne un pont définitif comme beaucoup d’autres installations sommaires du genre déclarées provisoires au départ pour devenir définitives. Le laxisme aidant.