N'est-ce pas curieux que Paul-Eric Kinguè s'acharne autant sur Marafa alors qu'il ne s'en prend jamais à Paul Biya, le chef du système qui l'a jeté en prison ?

#MarafaHamidouYaya La raison parait évidente : « l’Etat du Cameroun a contribué pour l’amélioration de ma santé qui était détériorée après ma sortie de prison », dit l’ancien condamné sans crime : « Plusieurs autres points sont à l’ordre du jour de nos discussions. Je me battrai jusqu’au recouvrement du moindre centime de ladite réparation » Pour Pek, « si le Cameroun décide de privilégier les négociations telles qu’elles ont commencées, alors je suis ouvert en tant que patriote à écouter mes interlocuteurs pour une sortie honorable de cette affaire ».

Dans le cas contraires, « les moyens juridiques internationaux existent pour contraindre le Cameroun à se plier et dans les meilleurs délais ». En ouverture de cette nouvelle année, nous lui avons donné la parole.

Il y a deux mois jour pour jour, vous êtes revenu au centre de l'actualité avec cette décision surprenante et contraignante qui oblige l'État du Cameroun à vous dédommager. Depuis cette décision de l'Onu, ou en sont les transactions avec votre adversaire ?

Je confirme qu’une décision contraignante a été rendue par le Comité des Droits de l’homme qui est un organe conventionnel des Nations-Unies dont le Cameroun a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce pacte est en lui-même un engagement librement pris par l’Etat du Cameroun qui en a d’ailleurs déjà bénéficié des retombées positives. Vous savez que la Cour internationale de justice(Cij) est un organe juridictionnel des Nations-Unies et c’est grâce à cet organe que le Cameroun s’est vu rétrocédé la presqu’ile de Bakassi après plusieurs années de batailles juridiques et juridictionnelles.

Ceci veut dire en termes plus simples que le Cameroun étant membre des Nations-Unies, ayant ratifié un certain nombre d’instruments internationaux est tenu -comme l’a fait le Nigéria pour Bakassi en respectant le verdict de la Cij,- de respecter ses engagements internationaux. C’est ce qui rend donc contraignante la décision du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies qui est un mécanisme conventionnel de cette organisation. Ceci dit, en terme de transactions avec l’Etat du Cameroun, Eh bien quelques mois après ma libération, j’ai pris langue avec le gouvernement de la République pour que justice et entière réparation me soient rendues après 08 années de détention injuste. Nos discussions m’ont semblé franches jusqu’au moment où l’Etat du Cameroun a contribué pour l’amélioration de ma santé qui était détériorée après ma sortie de prison. J’attends toujours les signaux de la suite de nos discussions.

Il nous est revenu, de la part des personnes en charge des droits de l'homme, que vous auriez été dédommagé auparavant par l'État qui vous aurait accordé une villa, entre autres.

J’ai le devoir de vérité et de transparence vis-à-vis du peuple camerounais qui le mérite bien. A ce jour comme je l’ai dit plus haut, le gouvernement de la République s’est chargé de contribuer à l’amélioration de ma santé et pas plus, plusieurs autres points sont à l’ordre du jour de nos discussions, mais je me fais le devoir pour l’instant de donner la chance aux discussions qui ont commencé pour un dénouement heureux de cette affaire-là. Il est important de le dire , en rendant sa décision le 03 novembre dernier, le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies n’a pas seulement condamné pécuniairement le Cameroun, mais il lui a également prescrit d’avoir, dans un délai de 180 jours à rendre publique en français et en anglais toutes solutions qu’il aura apportées suite à cette condamnation ; l’autre recommandation de la décision du Comité prescrit au Cameroun de ne plus recommencer de telles procédures sur fond de violation des lois.

En conclusion, le Comité ayant fusionné toutes les trois affaires (03) m’opposant à l’Etat du Cameroun, il pense avoir mis un terme à cette cabale politico-juridique dont je fais l’objet depuis plus de huit (08) ans. Au Cameroun d’en tirer les conséquences en vertu du principe de supranationalité des instruments internationaux sur les lois nationales.

Pensez-vous que l'État pourrait facilement lâcher un tel pactole? Y a-t-il un précédent de réparation de cette nature pour détention abusive, quand on sait que MT Atangana peine à se faire dédommager ?

Une condamnation reste une condamnation et son application doit strictement respecter l’esprit de ceux qui l’ont rendue ; maintenant parce qu’il s’agit ici d’une réparation intégrale au sens des Nations-Unies du terme , le Cameroun a obligation d’agir, là aussi tout dépend de son approche, si c’est une approche de force et de super puissance, je me battrai jusqu’au recouvrement du moindre centime de ladite réparation ,il s’agit quand même d’un droit couvert par deux(02) décisions contre l’Etat du Cameroun : la première rendue par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire courant août 2014 et la seconde rendue par la Cour suprême en matière de droits de l’homme au monde c’est à dire Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, organe conventionnel de l’ordre mondial. A contrario, si le Cameroun décide de privilégier les négociations telles qu’elles ont commencé, alors je suis ouvert en tant que patriote à écouter mes interlocuteurs pour une sortie honorable de cette affaire qui risque de mettre à mal l’image de notre pays dans le monde.

Après tout, le dialogue porte toujours des fruits moins dommageables pour toutes les parties chaque fois qu’il est convoqué ; le Cameroun reste mon pays et je ne contribuerai jamais à le détruire. Maintenant, parlant du cas M.T. Atangana dont je ne connais pas la substance, je préfère ne pas en parler. Seulement si vous voulez savoir s’il y a eu des cas de jurisprudence dans ce domaine je vous dirais oui : confère Affaire Albert Mukong /Etat du Cameroun ; Affaire Nganang et autres/Etat du Cameroun (affaire plus récente). Des cas comme ceux-là il y en a plusieurs, bien que le mien découle du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui est la plus haute instance au monde en la matière. Pour revenir à la comparaison que vous avez voulu faire tout à l’heure, il faut savoir que trois (03) procès ont été intentés contre ma modeste personne et 03 fois les juridictions du Cameroun ont cassé et annulé, et par ailleurs m’ont acquitté pour faits non établis.

C’est un précèdent dans notre pays. La Cour suprême du Cameroun ayant reconnu deux (02) procédures complètement noyées dans des violations de la loi, les a cassées et annulées. Reconnaissant clairement que ma détention reposait sur des bases juridiquement non fondées. Quant à la troisième procédure la Cour d’appel du Littoral m’en a purement et simplement acquitté pour faits non établis. Vous comprenez donc que mon cas ne doit être comparé à aucun autre.

Quels sont les démarches et les mécanismes que vous entendez mettre en branle pour vous faire payer 7 milliards Cfa par l’Etat du Cameroun ?

Je ne dévoilerai pas ici mes armes, ce serait insensé de ma part de le faire, mais comme je vous l’ai dit plus haut, je n’ai aucun intérêt à traîner mon pays dans la boue sauf si je suis contraint de le faire, et si c’est le cas, soyez rassuré les moyens juridiques internationaux existent pour contraindre le Cameroun à se plier et dans les meilleurs délais. J’espère que vous savez que le Cameroun n’est pas une île et est justiciable comme tous les autres Etats du monde. Je prends le peuple camerounais à témoin, je suis ouvert à la discussion.

Cher Monsieur, ce qui me caractérise est ma constance dans l’honnêteté, mon objectivité et surtout ma dépendance à la vérité. M. Marafa Hamidou Yaya est bel et bien celui par qui tous mes malheurs sont arrivés. Dans sa réaction lue sur une chaine de télévision de la place, il dit ne pas me connaître et j’en suis surpris. Le jour où il m’a reçu j’étais avec des gens qu’il verra devant les tribunaux, et au sortir de son bureau et après ses menaces, je suis allé droit à la grande mosquée de Tsinga rencontrer un des guides spirituels islamiques de nationalité saoudienne que Marafa Hamidou Yaya fréquentait et dont il semblait écouter les conseils.

J’ai exposé à celui-ci ce que je venais de vivre au bureau du ministre Marafa, ce dernier a choisi de lui écrire en arabe, j’ai personnellement porté la correspondance que j’ai faite enregistrée préalablement au courrier du Minatd que j’ai remis à dame Soppo, je ne suis parti du bureau de dame Soppo après qu’elle soit entrée remettre le courrier à M. Marafa. Plusieurs éléments sont en train d’être préparés pour démontrer la mauvaise foi de Marafa Hamidou Yaya et ces éléments je les produirai en temps opportun.

