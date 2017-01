AFRIQUE :: Allemagne- Cameroun: Y-a-t-il de la place pour les jeunes au Cameroun ? :: AFRICA Selon Louis-Marie KAKDEU dans une publication récente, la moyenne d’âge des hommes du pouvoir au Cameroun est de 77 ans. Marcel Niat Njifendji, Président du Sénat âgé de 81 ans, est proche du pouvoir depuis 55 ans. Djibril Cavaye Yeguié, Président de l'Assemblée nationale âgé de 75 ans, est député depuis 1971 et au perchoir depuis 24 ans.Le Général René Claude Meka, chef d’Etat-major général des armées âgé de 77 ans, occupe les postes clés du dispositif sécuritaire depuis bientôt 41 ans. Martin Mbarga Nguélé, patron de la police âgé de 83 ans, est dans le commandement depuis 66 ans. Paul Biya âgé de 83 ans, est proche du pouvoir depuis 54 ans et Président de la république depuis 33 ans.

#PaulBiya L’image n’était pas passée inaperçue, autant qu’elle constituait la révélation de la sénescence d’un régime arrivé à bout de souffle. Avant hier au palais de l'unité (Palais présidentiel), la présentation solennelle des vœux du nouvel An 2017 des corps constitués au Chef de l’Etat a été marquée par une image parlante: Celle du président du Sénat, 82 ans, en train de somnoler



Après avoir souhaité Bonne année à Paul Biya en lui serrant la main, le président du Sénat, déjà fatigué par le poids de l'âge s'est avancé vers la colonne protocolaire. Après quelques secondes d'attente, c'est le sommeil qui a pris le dessus sur cet octogénaire.

Pour, Arnaud DJEMO, "le temps est bel et bien l’ennemi de l’Homme. Sauf qu’au Cameroun on pense, on croit, on dit, que le temps nous appartient, qu’on est maître du temps, tant la gourmandise du pouvoir nous voile notre être de chair, notre être mortel parce que fragile. On pense qu’au seuil de la mort, le pouvoir restera toujours un allié. Par le même coup, on s’aliène en croyant aliéner les autres en s’éternisant à un poste"

Quelques vieux qui nous dirigent:

Paul Biya, président de la République : 83 ans

Cavaye Yéguié Djibril président de l`Assemblée nationale : 75 ans

Marcel Niat, président du Sénat : 81 ans

Michel Meva’a M’Eboutou, Sg du Sénat : 76 ans

Laurent Esso, ministre de la Justice : 73 ans

Amadou Ali, ministre chargé des Relations avec les Assemblées : 72 ans

Abraham Tchuente, président de la chambre des Comptes : 71 ans

Général Ivo Desancio Yenwo, directeur de la Sécurité présidentielle : 71 ans

Martin Belinga Eboutou, directeur du cabinet civil : 76 ans

Adolphe Moudiki, Administrateur directeur général de la Snh : 77 ans

Martin Mbarga Nguélé, patron de la police âgé de 83 ans

