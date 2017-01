   France- Cameroun- Diaspora: DES JOURNALISTES...CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA EN FRANCE PREFERENT COUVRIR LES SOIREES EN ROSE BONBON QU'ILS DIFFUSENT SUR CANAL 2, STV ET DESORMAIS LA CRTV

France- Cameroun- Diaspora: DES JOURNALISTES...CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA EN FRANCE PREFERENT COUVRIR LES SOIREES EN ROSE BONBON QU'ILS DIFFUSENT SUR CANAL Quand on organise des marches, des rencontres et des événements liés aux problèmes fondamentaux du Cameroun, il faut leur faire comme les vendeuses de piment, les bandits en Prada et les imposteurs, des salamalecs pour la couverture. TELE DE LA DERIVE ET DES COPINAGES !

#JOURNALISMEDEL'ASSERVISSEMENT Quand des compatriotes partout en France, s'engagent sur des sujets qui concernent pleinement leurs pays, il faut leur expliquer les choses dans toutes les 300 langues du Mboa, alors qu'il faut deux textos pour qu'ils se lancent éperdument dans la dernière actualité de Miss Louboutin ou du prochain gros lot du Président de Mokolo !

Certains autres préfèrent avec leurs chaines et journaux préserver leurs entrées, bakchichs, prébendes chez les chefs d'Etat, ministres et personnalités d'Afrique centrale. JOURNALISME DE L'ASSERVISSEMENT !

Quand on organise des événements significatifs mobilisant des milliers d'africains sur les questions clés, les grands enjeux et l'avenir du continent, ils sont a la recherche du prochain gombo et veulent se faire supplier ! JOURNALISME DE ABEG ABEG !

CONTINUEZ VOS PRATIQUES. NOUS CONTINUONS NOS COMBATS !