Cameroun,HUMILIATION DES ENFANTS CAMEROUNAIS ET DU CAMEROUN A MALABO: La COMICODI interpelle le Premier Ministre :: CAMEROON Monsieur le Premier Ministre,la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination se fait un devoir suprême de patriotisme de rappeler à votre haute attention pour toute action urgente et salutaire, la situation catastrophique que vivent les petits écoliers camerounais à Malabo.

#PetitEspaceInsalubre En effet les enfants ont pour salle de classe, un petit espace insalubre et presque inhabitable de l’ambassade du Cameroun. Et pourtant, depuis cinq mois environ, des missions se sont succédé sur place, dans le cadre d?un projet d?acquisition et de construction d’école aujourd’hui abandonné. Des fonds ont été débloqués, et des tas de correspondances échangées, mais rien n’a bougé. INERTIE, IMPUNITE, HAUTE TRAHISON se mélangent ici. ENQUETE URGENTE.

Nos informations pertinentes montrent que l’Ambassadeur, pour des raisons qu’il maîtrise seul, a jusqu’ici torpillé le projet de tout son génie négatif, jouant de l’impunité, se moquant à la fois de sa tutelle directe le MINREX, humiliant proprement le Ministère de l’éducation de base, foulant aux pieds les instructions de vos services, de la présidence, et autres.

Cette situation déjà trop triste, s’ajoute à une dégradation des intérêts et de l’image du Cameroun, dans un pays voisin en chantier où les autres ont su prendre rapidement pied. Le bilan tout simplement triste, et entraîne le découragement auprès des camerounais.

La Commission a estimé nécessaire de vous rappeler ce dossier, pour un ultime sursaut, et afin de sauver l’honneur de la patrie, l’amour des enfants, le crédit et l’honneur de la nation.

En vous renouvelant les assurances de sa très haute considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie : SG/PR