CAMEROUN :: Zacharie Noah s'est éteint :: CAMEROON Zacharie Noah, père de Yannick et grand-père de Joakim, s’est éteint ce dimanche à Yaoundé (Cameroun). L’ancien défenseur, qui avait remporté la Coupe de France en 1961 avec Sedan, avait 79 ans.

#ZacharieNoah Zacharie Noah n’est plus. Le père de Yannick, capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup et grand-père de Joakim, pivot des Chicago Bull, est décédé à l’âge de 79 ans ce dimanche à Yaoundé (Cameroun).

"Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quitté, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille", a tweeté Yannick Noah.

Avant de voir son fils et son petit-fils atteindre les sommets du sport mondial, Zacharie Noah a lui-même foulé les pelouses au plus haut niveau. Joueur de Saint-Germain puis de Sedan, il avait remporté la Coupe de France en 1961 avec le club ardennais avant de devoir mettre fin à sa carrière en 1963 en raison d’une blessure.