AFRIQUE :: LANGUE SERPENTINE : PATRICE TALON RÉALISE EN 8 MOIS CE QUE LES CHEFS D' ETATS DE LA CEMAC NE FONT PAS EN 136 ANS. :: AFRICA Pendant que le gang des chefs d' États de l' Afrique Centrale jouent les chants des fantômes qui accompagnent l'enterrement dans le cimetière du FMI, Patrice TALON, lui, fait le bilan de ses 8 mois devant le Parlement béninois.

#FrancsCfa À peine arrivé au pouvoir le 6 avril 2016, TALON a créé le Conseil National de l' Éducation. Le programme scolaire a été revu pour s' adapter au développement. La pré -rentrée scolaire a été subventionnée à plus de deux milliards de francs CFA. L' université a été restructurée. Les concours frauduleux ont été annulés et réorganisés. La lutte contre les faux diplômes a permis de se débarrasser des fonctionnaires faussaires.

Pendant ce temps , l'année scolaire n'a toujours pas démarré au Tchad depuis 3 mois, privant 3 millions d'enfants d'école. La rentrée académique 2016- 2017 ne peut pas démarrer, puisque celle de 2015- 2016 n'est pas achevée.

En 8 mois, TALON a assaini les finances publiques. Il a annulé 20 décrets signés par son prédécesseur qui accordait les primes aux directeurs des cabinets et secrétaires généraux. Il a réduit les cortèges présidentiels et roule à bord de ses deux véhicules personnels.

Pendant ce temps, les séjours privés de Paul BIYA avec tout son cabinet à l'hôtel INTERCONTINENTAL en Suisse, durant 4 mois par an, sont payés par le contribuable camerounais , à hauteur de 60 millions de francs CFA par jour.

En 8 mois, TALON a réformé l'agriculture et a désigné des chefs lieux de départements, pendant que Paul BIYA, incapable de réaliser la décentralisation depuis 20 ans, est actuellement embourbé dans les revendications de fédéralisme et d'indépendance dans les régions anglophones.

En 8 mois, TALON a fait des investissements dans l'énergie et a lancé son plan d'action 2016- 2021 articulé sur 77 réformes, 300 projets estimés à 9000 milliards de francs CFA. Des autoroutes à quatre voies, un nouvel aéroport, 4 stations balnéaires. L'objectif est de faire du BÉNIN un pays touristique comme le RWANDA dont le tourisme est la première source du PIB.

Pendant ce temps, les vieux tourne- disques de la CEMAC ne misent que sur les cours de pétrole qu'ils n'ont jamais utilisé comme levier de développement, dévastent les forêts, liquident toutes les matières premières. Comme le disait MONTESQUIEU : 《quand les sauvages veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et ceuillent le fruit. Voilà les gouvernements despotiques 》.

Ils ont les lesses attachées au cou, tandis que TALON se balade en liberté.