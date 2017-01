Pourvu que 2017 ne soit pas comme 2016 au Cameroun :: CAMEROON L’année dernière à la même période, les gens que je rencontrais me disaient que « Je te souhaite une bonne année 2016 ». Certains me promettaient la santé, d’autres me promettaient le mariage avec beaucoup-beaucoup de bonheur à la clé, et mon horoscope est même allé jusqu’à me faire miroiter la prospérité… Tsuip !

#PLANDELA Pourtant 2016 n’a pas vraiment été une bonne année pour le Cameroun.

SUR LE PLAN DE LA SANTÉ

Qu’est-ce qui a même changé sur le plan de la santé ? Parce que vrai-vrai hein, 2016 était comme 2015 qui était comme 2014 qui était comme 1994 ! C’est-à-dire que rien n’a changé. C’est-à-dire que les Camerounais se soignent toujours aussi mal, et nos hôpitaux sont presque déjà devenus les antichambres de nos cimetières…

En 2016, il y a eu le cas de Monique Koumatékel qui allait pour accoucher à Laquintinie mais qui s’est retrouvée éventrée sur le sol avec une lame de rasoir (à cause de la négligence hospitalière) ! Il y a aussi eu le cas de Rigobert Song. Notre ancien Lion Indomptable. Le gars s’est retrouvé frappé par un AVC qui a plongé tout le Cameroun dans l’émoi, jusqu’à il a même perdu la moitié de ses kilos. On l’a évacué en France alors que si c’était moi un autre Camerounais on n’allait même pas le transporter vers mon village…

SUR LE PLAN DU SPORT

Qu’est-ce qui a même changé sur le plan du sport ? Vous ne voyez pas que les gens de la Fécafoot sont toujours autant corrompus et illégitimes ? Hein ? Vous ne voyez pas que les Camerounais font du vélo seulement quand ils veulent rencontrer la Première Dame ? Hein ? Vous n’avez pas vu comment des individus ont demandé 23 milliards pour organiser leur machin-chose, mais que le lendemain ils se sont contentés de « seulement » quatre milliards de francs CFA ? Hein ? Ce n’était pas un détournement qui se préparait ?

En tous cas 2016 a été catastrophique sur le plan du sport : on est rentré des Jeux Olympiques de Rio avec zéro médaille. On a perdu la finale de la CAN féminine à domicile. On a recruté un sélectionneur anonyme à la tête des Lions indomptables, et ce dernier a voulu « rajeunir » cette équipe moribonde avec de vieux joueurs qui ont même carrément décidé de déserter.

J’allais oublier : quand on parle de sport ici au Cameroun, il s’agit presqu’exclusivement du football !

SUR LE PLAN DE LA CULTURE

Est-ce que les Camerounais ont même une culture ? Je ne parle pas de vous hein, attention ! Vous, je sais que vous êtes de bons cultivateurs… Je parle plutôt des autres Camerounais qui ont classé « Revenge Porn » comme leur livre préféré de l’année 2016. Et qui ont positionné Nathalie Koah comme la meilleure écrivaine-romancière de toute l’histoire de la littérature…

Sérieusement, est-ce que les Camerounais ont même encore une culture ? Un pays où les gens ne font que consommer les CD piratés alors qu’ils adorent pourtant les artistes originaux. Hein ? C’est normal ça ? Un pays où quand tu chantes « Mouff ! Ta maman », tu te places directement en tête des ventes. Un pays où le Chef de l’Etat distribue des ordinateurs aux gens (cinq cent mille ordinateurs) au lieu de leur apprendre à utiliser l’informatique…

En 2016, le Cameroun était un pays où la culture sur les réseaux sociaux se limitait à la pornographie. Je vous jure ! Au lieu de s’échanger des livres numériques, notre jeunesse est plutôt là pour diffuser la photo d’un adjoint au maire qui s’est retrouvé nu dans une chambre d’hôtel (et alors, vous n’avez jamais été sans caleçon ?). Au lieu d’innover, d’inventer, de partager et de créer des connaissances, les Camerounais sont sur WhatsApp pour se filmer dans un snack-bar en train de consommer des dizaines et des dizaines de bouteilles de bières…

SUR LE PLAN DE LA SOCIÉTÉ

Je n’ose pas parler de politique parce que les Camerounais ne s’intéressent même plus à la chose politique. Tout ce qu’ils savent, c’est que c’est Dieu qui a décidé que Paul Biya va s’éterniser là-bas au Pouvoir… Tsuip !

En 2016, on a eu la révision du Code pénal qui stipule que si tu ne payes pas ton loyer à temps, ton bailleur pourra dorénavant te faire garder au ngata. On a eu les opposants qui ont voulu instaurer les « vendredis noirs » comme un mouvement de protestation civique, mais les Camerounais se vêtaient plutôt en blanc et en orange ! On a eu les Anglophones qui se sont révoltés jusqu’à manifester ouvertement violemment leurs velléités sécessionnistes, mais la rudesse de la répression les a réorientés vers le dialogue. On a eu la guerre contre Boko Haram qui tend déjà à basculer en faveur de l’Armée camerounaise du BIR. On a eu la voiture de Paul Biya qui est tombée en panne pendant le sacro-saint défilé du 20 mai, mais heureusement qu’il a réussi à changer de Limousine.

On a eu Bidoung Kpwatt qui est devenu une star dans le monde entier, parce que personne n’avait jamais vu le genre de courbette dont il a le secret. Moi-même j’ai aussi participé à son fameux #BidoungKpwattChallenge…

POURVU QUE 2017 NE RESSEMBLE MÊME PAS UN PEU À 2016…

Donc l’année dernière pendant la même période, la plupart des gens me disaient que « Je te souhaite une excellente année 2016 ». Certains m’avaient promis le grand Amour, d’autres m’avaient promis beaucoup-beaucoup d’argent à la clé, et notre Président est même allé jusqu’à nous raconter qu’on s’acheminerait vers l’émergence…

Je ne veux pas que 2017 soit comme 2016 ! Car beaucoup de Camerounais sont morts sur les routes, et je veux que mes amis continuent de mener des campagnes contre les accidents routiers.

Je veux que 2017 soit un peu différent de 2016 ! Qu’on n’ait plus de routes qui se divisent en deux comme à Matomb. Qu’on n’ait plus de catastrophes sur les rails comme à Eséka. Qu’il n’y ait plus de crimes rituels ni des enlèvements de nos enfants comme à Yaoundé.

Je sais que 2017 viendra aussi avec sa part de malheurs, mais je souhaite quand même que ce soit vraiment différent de 2016.

Parce que ce que les gens oublient lorsqu’une nouvelle année commence comme celle-ci, c’est que c’est nous qui devons décider de notre destin. C’est nous qui devons prendre notre vie en main et c’est nous qui devons choisir les bonnes personnes qui devront nous diriger, sinon c’est nous qui allons passer tout notre temps à nous lamenter et à les subir. Hein, les Camerounais ! Est-ce que ça vaut même encore la peine que je vous souhaite une extraordinaire année pour 2017 ?