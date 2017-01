CAMEROUN :: Gouvernance locale : Les communes tirent peu profit de la coopération décentralisée :: CAMEROON Pour inverser cet état de chose, un atelier national a réuni de nombreux maires à Yaoundé en décembre dernier, afin de leur présenter les différentes opportunités qui s’offrent à eux .

#CoopérationDécentralisée Les communes camerounaises ne capitalisent pas suffisamment sur la coopération décentralisée à l’effet de promouvoir leur développement. C’est le diagnostic sans appel établi par le ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) sur la coopération décentralisée dans le cadre de l’élaboration du document de stratégie de partenariat au développement.

Alors que le transfert des compétences politiques, économiques et administratives aux autorités locales poursuit son chemin au Cameroun, les communes brillent encore par une incapacité à mobiliser des ressources à travers le mécanisme de la coopération décentralisée, qui leur permet de pouvoir accéder à des financements grâce à des partenariats noués à l’intérieur ou à l’extérieur.

« Depuis la mise en oeuvre de la décentralisation au Cameroun, 49 accord seulement ont déjà été signés dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce qui n’est pas assez au regard de ce qui se passe ailleurs, comme en Afrique de l’Ouest », confie Guy Ronel Guemaleu, sous-directeur de la coopération multilatérale au Minepat.

Selon les organisateurs de l’atelier, cette situation trouve sa source dans le manque d’information sur les opportunités de coopération d’une part et l’insuffisance, voire l’absence des moyens nécessaires à la collecte de l’information d’autre part. C’est pour remédier à cette situation et permettre aux communes de tirer beaucoup avantage des opportunités qui leurs sont offertes que le Minepat a réuni les maires de différentes communes du pays à Yaoundé en décembre dernier.

Selon Charles Assamba Ongodo, directeur général de la coopération (Dgcoop), au Minepat, il était question au cours de cette rencontre, de vulgariser et mettre à la disposition des élus locaux et autres acteurs de la coopération décentralisée, un répertoire qui recense les opportunités tant au niveau national qu’international, en vue de promouvoir le développement des collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Une initiative qui a été largement saluée par les participants. « C’est une bonne occasion pour nous de connaître les guichets de financement pour nos projets de développement afin d’améliorer les conditions de vie de nos populations. Jusque-là, notre commune finançait ses projets sur la base des ressources mobilisées à travers le Fonds spécial d’équipement intercommunal (Feicom) qui met à notre disposition des centimes additionnels communaux (CAC), ainsi que des ressources propres », explique Josué Kazi Palaï, conseiller municipal à la commune de Kaélé dans la région de l’Extrême-Nord.

Le souhait le plus ardent de toutes les parties prenantes demeure une meilleure appropriation de ce répertoire qui va faciliter l’accès des CTD aux informations relatives à la coopération décentralisée, « afin que dans les prochains jours, on puisse voir germer de plus en plus d’accords de coopération décentralisée », indique Guy Ronel Guemaleu.

Mais pour y parvenir, la recette est proposée par les maires qui militent pour une vulgarisation élargie à l’échelle nationale. « Il est nécessaire d’intensifier ce type de rencontre à travers le pays pour que les maires qui sont encore à la traine puisse s’arrimer à la nouvelle approche de la décentralisation », propose Boniface Honoré Zeh, maire de la commune de Belabo.