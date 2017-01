CAMEROUN :: Examens officiels : Le calendrier 2017 est connu :: CAMEROON Le texte relatif à cette session a été rendu public le 12 décembre dernier par le Minesec.

#épreuvesécrites Bien avant qu’élèves et enseignants ne se plongent dans les fêtes de fin d’année, ils avaient une petite idée du déroulement de la session prochaine des examens et concours. Il ressort effectivement du calendrier publié par Jean Ernest Masséna Ngale Bibehé, ministre des Enseignements secondaires que les épreuves écrites de l’entrée en 6e auront lieu le 16 mai 2017 à travers le triangle national. Les futurs lycéens connaîtront les résultats le 24 mai. Les épreuves du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) industriel commenceront le 29 mai.

A partir du 5 juin, ce sera le tour du CAP STT. Le même jour, les élèves des classes de 3e entameront les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (Bepc). Le 3 juillet est la date- limite de publication des résultats. Les candidats à la quête du Certificat d’aptitude professionnelle d’instituteur de l’enseignement technique (Capiet) eux auront déjà bouclé avec les examens.

Leurs compositions étant programmées à partir du 20 février. Concernant le Certificat d’aptitude pédagogique d’instituteurs de l’enseignement maternel et primaire (Capiemp), tout commence le 2 mai avec l’examen pratique pédagogique et les épreuves orales.

Le mardi, 2 juin est retenu pour le début des concours d’entrée dans les Ecoles normales d’instituteurs de l’enseignement technique (Eniet). Pendant que l’entrée dans les Ecoles normales d’instituteurs de l’enseignement général (Enieg) commence le 27 juin. Concernant le baccalauréat général, les épreuves pratiques débutent le 23 mai. Les épreuves écrites sont prévues à partir du 30 mai. Les délibérations, quant à elles, sont programmées du 11 au 14 juillet 2017.

Les baccalauréats techniques (AF, CI,F…) commencent le 2 mai avec la préparation à la matière d’œuvre.obligatoires sont prévues dès le 22 mai. Ils composeront en même temps que leurs frères d’expression anglaise. Le GCE Advanced level, équivalent du baccalauréat, étant programmé ce même 22 mai, pour ce qui est de la phase écrite.du probatoire (A, ABI, C, D, E et TI), elles, auront lieu le 20 juin.

Le calendrier des épreuves pratiques d’éducation physique et sportive sera fixé par les délégués régionaux des Enseignements secondaires dans la période du vendredi 21 avril au 19 mai, rappelle le Minesec.

Pour ces examens et bien d’autres ne figurant pas dans cet article, Jean Ernest Masséna Ngale Bibehé invite le directeur des examens, des concours et de la certification, le registrar du Cameroon General Certifacte of Education Board et le directeur de l’Office du baccalauréat à l’application de cette décision.