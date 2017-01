CAMEROUN :: Yaoundé VI : Le maire Paul Martin Lolo introuvable depuis près de trois mois :: CAMEROON Les commentaires vont bon train sur la disparition mystérieuse du premier magistrat municipal du 6ème arrondissement de la capitale dont certains donnent malade et parti pour l’Europe, tandis que d’autres évoquent une fuite pour démêlés avec la Justice.

#PaulMartinLolo Selon des informations obtenues par votre journal, Paul Martin Lolo le maire de Yaoundé VI (Biyem-Assi), a disparu de la circulation depuis plus de deux mois. Approchés par Camer.be, certains employés de la mairie, se montrent cependant prudents avant de nous faire des confidences. « Ce que je sais moi, c’est que le maire n’est pas là depuis plus de deux mois. Nous n’avons à ce sujet aucune information officielle venant de l’exécutif municipal », déclare un agent communal.

Plus loin, un autre agent de la mairie de, consent à nous apporter un peu plus d’éclairage. « J’entends que notre maire est malade, et serait allé se faire soigner en Europe. Mais seulement, je sais qu’il a aussi beaucoup de problèmes avec les contribuables de, parce qu’il avait confié la collecte de la taxe sur l’occupation temporaire de la voie publique (Otpv) à un prestataire de service ». Et notre source d’ajouter :

« Toutefois, les contribuables ont déposé une plainte au Secrétariat d’Etat à la Défense (Sed) contre le maire Paul Martin Lolo pour les abus qu’a posés le prestataire de service chargé de collecter l’Otvp.



Camer.be a enfin appris à propos de cet épisode, que des proches collaborateurs du maire ont défilé cette semaine devant les fins limiers du Sed, dont le receveur municipal qui aurait alors déclaré ne rien en savoir.

Toutes nos tentatives de joindre Paul Martin Lolo au téléphone se sont toutes soldées par des échecs. Sans doute que le temps nous renseignera un peu plus sur cette sulfureuse affaire de l’OTVP à la mairie de Biyem-Assi.