CAMEROUN :: Intelligence économique : Expression Union, un leader qui peine à s’adapter :: CAMEROON Le segment paiement mobile reste le talon d’Achille de cette entreprise qui est depuis 2007, une microfinance.

#ExpressUnion Pour l’heure, Express Union reste le leader incontesté du marché du transfert d?argent au Cameroun. De deux agences à l'origine, cette entreprise créée par Albert Kouinche a progressivement étendu son réseau pour être aujourd'hui présente dans les dix régions du Cameroun, avec plus de 700 agences. Cet essor fait invariablement de la marque le numéro 1 du secteur sur l'étendue du territoire national camerounais.

Depuis 2006, Express Union a obtenu un agrément de la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac) et du ministère camerounais des Finances pour la création d'une structure de Microfinance de seconde catégorie, Express Union Finance S.A., laquelle prend de plus en plus d’essor et dispose de plusieurs agences à ce jour. Express Union nourrit l'ambition de recouvrir toute l'Afrique centrale à court terme. A cet effet, elle obtenu l'agrément obtenu auprès des autorités de la finance du Tchad et de la Cobac pour l'installation dans ce pays, ce qui est effectif depuis le 1er trimestre 2007.

Qui plus est, Express Union s’impose sûrement et inéluctablement grâce à son installation progressive au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Gabon. Mais une source interne à Express Union estime que « l’assise de l’entreprise est certes encore puissante mais d’ici trois ans, si elle ne s’adapte pas, elle sera largué par MTN et Orange qui montent en puissance ».

En effet, le mobile money présente des avantages que Express Union doit prendre en compte si elle garder son leadership. Car, avec le mobile, est un service qui s’effectue en temps réel. Le client évite les rangs, gagne un temps précieux dans l’envoi et le retrait d’argent sans avoir à remplir une paperasse rébarbative, ou présenter une quelque pièce d’identité. De plus, l’usager en profite pour payer ses factures et en effectue ses transactions à partir de votre téléphone. Fini donc, les files d'attentes et les pertes de temps devant les guichets.

Par ailleurs, le transfert d?argent mobile est un service gratuit, par exemple d’un compte Orange à un autre. Le service ne génère aucun frais de gestion de porte-monnaie électronique et il n’y a pas d’obligation de solde minimum. Enfin, les transactions avec le mobile money assurent des tarifs très compétitifs.