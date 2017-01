CAMEROUN :: Football féminin : Le coup de pouce japonais :: CAMEROON CAMEROUN :: Football féminin : Le coup de pouce japonais :: CAMEROON Trois joueuses bénéficieront de bourses et iront dans une université à Tokyo. L’annonce a été faite au cours d’une audience accordée hier par le Minsep à l’ambassadeur du Japon. #KunioOkamura Bienvenue à la Tokyo International University. Ce message, trois footballeuses camerounaises auront la grâce de l’entendre. Le Japon a offert trois bourses d’études aux joueuses dont les noms seront communiqués très bientôt, de sources proches du ministère des Sports et de l’Education physique. Suivre @camerbe



Le Minsep, Bidoung Mkpatt a, en effet, reçu en audience hier, l’ambassadeur du Japon au Cameroun, Kunio Okamura. Les bénéficiaires devront être titulaires d’un baccalauréat scientifique. Et si l’on se réfère aux critères d’admission disponibles sur le site de l’établissement, l’âge indiqué est de 18 ans. « Je suis venu pour parler de ces bourses. Le Cameroun est un pays de football, populaire en sport. Tous les Japonais le savent. Après la coupe du monde des moins de 17 ans (Jordanie, ndlr) et la coupe d’Afrique des nations de football féminin (Cameroun, ndlr), nous avons espéré lancer une coopération », explique Kunio Okamura. Le Minsep, face à un tel élan n’a pu que témoigner sa « gratitude pour les efforts et l’appui ainsi apportés. Sa gratitude également pour l’opportunité donnée aux jeunes Camerounaises talentueuses afin d’enrichir leurs connaissances, développer leurs aptitudes dans les grandes universités. « Je suis venu pour parler de ces bourses. Le Cameroun est un pays de football, populaire en sport. Tous les Japonais le savent. Après la coupe du monde des moins de 17 ans (Jordanie, ndlr) et la coupe d’Afrique des nations de football féminin (Cameroun, ndlr), nous avons espéré lancer une coopération », explique Kunio Okamura. Le Minsep, face à un tel élan n’a pu que témoigner sa « gratitude pour les efforts et l’appui ainsi apportés. Sa gratitude également pour l’opportunité donnée aux jeunes Camerounaises talentueuses afin d’enrichir leurs connaissances, développer leurs aptitudes dans les grandes universités. A partir du football, nous espérons ouvrir les portes aux autres disciplines ». Il voit en le Japon, un partenaire important qui permet à la jeunesse camerounaise de pouvoir bénéficier d’une formation adéquate. Les Jeux olympiques de 2020 ont également été évoqués. Ici, l’on espère davantage de partenariats dans la perspective de la préparation de cette compétition. « C’est la ville de Tokyo qui accueille la compétition. Nous espérons plus de coopération en matière de sport dans l’ensemble du pays ». Là aussi, Bidoung Mkpatt apprécie l’anticipation et pense aux autres disciplines sportives. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

excamerounais Pathétique!!!

Après le don de vieilles paires de chaussures au Cameroun toujours par le Japon, voilà encore un ministre de la république qui s'extasie, tout sourire en lisant une lettre mentionnant des bourses d'études offertes à trois joueuses de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'est à croire que le Cameroun n'a pas les moyens d'offrir des bourses d'études à ses joueuses. Question : à combien de millions de frs cfa pourrait correspondre trois bourses d'études et que la Cameroun serait incapable de débourser ???



Pourquoi les noms seront communiquées plus tard ???



"...L'opportunité donnée aux jeunes camerounaises talentueuses d'enrichir leurs connaissances, développer leur aptitudes dans les grandes universités"

Depuis avant même les indépendances, qu'a produit cette vague d'intellectuels allé se former dans les plus grandes universités du monde????

ce sont ces trois joueuses qui vont venir changer le Cameroun après quelques années???



excamerounais Après avoir pris le pouvoir en 1959, Fidel Castro a envoyé des milliers de Cubains aller se former dans l'ex URSS dans de nombreux domaines : santé, sport, éducation. Quelques années plus tard, ils sont rentrés et ont commencé à mettre en pratique tous ce qu'ils ont appris. Malgré l'embargo américain, ces acquis demeurent jusqu'à ce jour.

En Afrique et au Cameroun notamment, on envoie les gens se former ailleurs pour revenir être cadre du RDPC. Une fois qu'on n'a plus besoin d'eux, on envoie d'autres qui reviennent prendre leur place





gabson @Excamerounais, si vous n'avez donc rien vu au CAMEROUN, votre ancien pays, restez donc dans votre nouveau pays, la france, où vous avez tout, et où aucun français ne sort et ne quemande rien ailleurs!!!



Mais avant, dites à la france de rembourser au CAMEROUN ce qu'elle y vole depuis 100 ans!!! Dites-lui surtout de préparer son atterrissage, car le franc des colonies françaises d'Afrique se fera bientôt balayer et jeter à la poubelle de l'histoire coloniale!!!



Dites aussi à sarkozi et hollande de cesser d'aller faire la plonge au qatar!!!

zed2three cette proposition japonaise est une atteinte à la "dignité" de l'âme camerounaise-on agit ainsi avec des sous-êtres,des "moins-que-rien",des gens "d'en-bas" ...à qui on jette des miettes à la volée et de manière désinvolte:nous crachons à la figure de tous ceux qui nous méprisent!

notre ministre,si disponible et si enjoué,aurait dû envoyer un sous-secrétaire aux activités sportives à la rencontre de ce zigoto