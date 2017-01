CAMEROUN :: Rencontre à voix-basse :: CAMEROON Etienne Mbappè et Ben Decca ont partagé deux scènes à Douala. Prémices d’un projet commun ?

#BenDecca Comment unir l’univers jazz d’Etienne Mbappè à celui du makossa de Ben Decca ? Entre un style considéré élitiste et l’autre, populaire ? Quelques jours avant les deux concerts du duo d’artistes à Douala, le 23 décembre 2016 à l’Institut français du Cameroun et le 26 à Douala-Bercy, un futur spectateur s’inquiétait déjà d’une supposée union musicale contre-nature entre le bassiste et le crooner.

Ce à quoi Etienne Mbappe avait donné une réplique inattendue : « pour moi, Ben est le plus grand jazzman que je connaisse. Le jazz, ce sont deux choses, le thème et l’inconnue qui est l’improvisation. » L’inconnue effectivement, comme promis par le père de « Pater Noster » (3e album sorti en 2013), c’était de voir comment sur les cordes de sa basse au son à la fois rond, doux, grave, allaient s’imprimer les cordes vocales cristallines de Ben Decca…

Un dialogue au gré de l’imagination des deux artistes. Résultat de cette fusion réussie, lors de la première date sur la scène de l’Ifc, le public applaudira à tout rompre. La magie promise était bien réelle. Les mots du duo aussi, datant de la veille : « la musique c’est la musique. » Même si la rencontre entre Etienne Mbappè et Ben Decca sera aussi intense que brève. Chacun accompagnant l’autre sur un ou deux morceaux en dehors de l’impro’ commune. Parce qu’en fait, le spectacle racontait plus le chemin individuel parcouru par les artistes, poétisé par le lyrisme de l’homme de lettres et patriarche Duala Valère Epée.

Et sur leurs chemins, ils se sont croisés pour une expérience partagée intense qui, on l’espère, se concrétisera en un inoubliable projet. Ils y croient eux- mêmes. Dans ces voyages pas si personnels que ça, le premier à embarquer le public, c’est Etienne Mbappe. De « Misiya » en 2004 à « How Near How Far » en 2016. Un dernier album avec ses « Prophets », dont deux l’accompagnaient sur scène. Son camarade de longue date, le batteur-percussionniste Nicolas Vicaro et le jeune guitariste Anthony Jambon.

Egalement présent, « la prunelle des yeux de son père », de retour sur une scène camerounaise trois ans après, le petit-fils du pays, Swaéli Mbappè. Qui a préféré revenir jouer sur sa terre natale au lieu d’accompagner la Malienne Oumou Sangaré. Les dreadlocks ont laissé la place à un look plus classique, les traits ont gagné en maturité, la basse aussi. Pour un jeu plus assuré, sous l’œil toujours vigilant du bassiste aux gants de soie.

Au tour de Ben Decca, l’amour du public ne faiblit pas. Plus de trente ans de carrière et les spectateurs applaudissent toujours le chanteur de charme à tout rompre. Et quand sa sœur Grace Decca monte sur scène pour l’un de leurs incomparables duos, c’est l’hystérie. La folie du moment, l’exaltation pour l’artiste est même présente sur les planches, où la jeune Moka, talent vocal pur, choriste de Ben pour l’occasion, a des étoiles dans les yeux et le sourire jusqu’aux oreilles.