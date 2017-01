Des autochtones de Namibie accusent l’Allemagne de génocide :: GERMANY Plus de cent ans après les événements, deux groupes de population indigène de Namibie déposent un recours collectif indigène contre l'Allemagne pour génocide présumé.

#RecoursCollectif Deux groupes de population indigène de Namibie ont déposé devant un tribunal de New York un recours collectif contre l'Allemagne pour obtenir réparations suite à un génocide présumé durant la période coloniale.

Le recours collectif, déposé jeudi par des associations de populations Héréro et Nama, demande également que leurs représentants participent aux négociations à ce sujet entre l'Allemagne et la Namibie. Berlin et Windhoek négocient actuellement une déclaration commune dans laquelle l'Allemagne entend s'excuser des massacres dans son ancienne colonie africaine. Mais Berlin considère ne pas avoir à verser de dédommagements compte tenu de l'aide au développement versée à la Namibie depuis son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990. Les plaignants ont souligné que le recours était déposé « au nom de tous les Héréros et Namas dans le monde, à la recherche de réparations et de compensations pour le génocide » subi, selon eux, durant la période coloniale allemande. Ils réclament également une reconnaissance officielle de leurs droits et l'assurance qu'aucun règlement ne soit conclu sans leur assentiment. À Berlin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter cette plainte dont il n'a pas pris connaissance, mais a indiqué que les négociations lancées il y a deux ans avec la Namibie visaient à dégager « une voie commune pour le futur. »

« Les discussions avec la partie namibienne se déroulent bien de notre point de vue. Les pourparlers ne sont pas faciles car le sujet est délicat, mais ils se tiennent dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle », a ajouté le porte-parole Martin Schäfer, cité par l'АFР.

Selon le recours déposé à New York, entre 1885 et 1903, un tiers des terres des Héréros et des Namas ont été saisies sans compensation par les colons allemands, avec le consentement explicite des autorités allemandes. Le recours dénonce également la répression des soulèvements populaires par les autorités allemandes en 1904-1905 qui a provoqué la mort de quelque 100 000 membres des peuples héréro et nama et est souvent considérée par les historiens comme le premier génocide du XXe siècle.

Parmi les plaignants figurent notamment Vekuii Rukoro, considéré comme le chef du peuple héréro, David Frederick, président de l'Association des autorités traditionnelles des Namas, et l'Association aux État-Unis du génocide héréro. Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »