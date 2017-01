CAMEROUN :: Retour de congés : Les transporteurs très sollicit :: CAMEROON Les compagnies de transport interurbain de Yaoundé ont redoublé d’ingéniosité afin de résorber les problèmes d’affluence dès ce jour.

#TransportInterurbain Des klaxons qui retentissent. Des manœuvres de bus qui arrivent et partent. Des « attaquants » qui « harcèlent » les voyageurs dès leur descente de taxis. Nous sommes à la gare rou- tière de Mvan ce jeudi 5 janvier 2017 à Yaoundé, où quelques vagues de jeunes vacanciers accompagnés de leurs proches commencent à rentrer vers leurs lieux de résidence.

« Nous sommes venus passer les congés de Noël et de Nouvel an en famille. Il est temps pour nous de regagner notre lieu de résidence. Je suis surprise et même contente de constater qu’il n’y a pas encore beaucoup de monde. Ce qui va nous permettre de voyager tôt », se réjouit une mère de famille. Bien que rendu à moins de quatre jours seulement de la rentrée scolaire du deuxième trimestre, les vacanciers se font encore rares dans les compagnies de transport interurbain de Yaoundé.

A en croire Robert Bessala, responsable d’une compagnie de la place, « les clients attendent généralement la dernière minute pour voyager. On s’attend à l’affluence à partir de demain (aujourd’hui ; Ndlr), samedi et dimanche. Pendant ces trois jours, il n’y aura pas moyen de circuler librement. Il y aura de longues files devant les guichets avec des salles d’attente pleines », confie notre interlocuteur.

En prévision à cet afflux de passagers, les responsables de ces structures ont redoublé d’ingéniosité. Dans l’une des agences visitées, la chaîne d’orientation et de réception des usagers a été bien struturée pour résorber les problèmes d’affluence. Ici, plus de 1 200 voyageurs sont attendus pendant le week-end.

« Les dispositions ont été prises en injectant de nouveaux bus. Sur le plan sécuritaire, la plupart de nos véhicules ont subi des visites techniques. Nous avons sensibilisé nos chauffeurs sur le respect du code de la route. Nos bus sont équipés du système GPS afin de limiter l’excès de vitesse des chauffeurs sur les axes routiers », souligne Thomas Tatsinkou, responsable.

Dans la plupart des compagnies, le nombre de guichets va également augmenter pour répondre à la forte affluence.