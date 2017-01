CAMEROUN :: Communauté portuaire : La fête aux Lionnes :: CAMEROON Les vice-championnes d’Afrique accueillies en grande pompe hier par les acteurs du secteur.

#CyrusNgoo Effervescence inhabituelle hier, 5 janvier, à l’esplanade du Port autonome de Douala (Pad). C’est que les Lionnes indomptables, vice-championnes d’Afrique de football étaient attendues par la communauté portuaire. Du coup, les employés de diverses structures, vêtus du pagne spécifique à chaque entreprise, étaient tout excités en attendant l’arrivée de leurs hôtes.

10h, une sirène se fait entendre. Le bus transportant les Lionnes arrive. Les Smartphones sortent des poches pour immortaliser le moment. Le coach Enow Ngachu est le premier à descendre, suivi par la capitaine Christine Mani et ses coéquipières, Marie Gabrielle Aboudi Onguene, Raïssa Feudjo, Isis Sonkeng, Annette Ngo Ndom et Edjangue Siliki. Les invitées du jour, dans un interminable embouteillage, trouvent néanmoins le chemin de la salle de conférences du Pad où la rencontre est prévue.

Deux instants forts vont marquer cet échange entre la communauté portuaire et les Lionnes indomptables. Le discours du directeur général du Pad, Cyrus Ngo’o, en présence d’autres chefs d’entreprises installées dans la zone (Cncc, Guichet unique, Clgg). Cyrus Ngo’o a tenu, au nom de la Communauté portuaire, à dire merci aux vice-championnes d’Afrique pour leur brillante prestation, pour le plaisir qu’elles ont donné au peuple camerounais et à l’Afrique en général.

« Il était impossible à la communauté portuaire de rester indifférente face à votre engagement. Vous servez d’exemple. Hissez toujours haut le drapeau du Cameroun ». Le Dg du Pad a promis, à cette occasion, de mettre un accent sur la pratique du sport dans sa structure. Il est aussi revenu sur les lauriers glanés par les équipes du port (en volleyball et en football) par le passé à l’échelle continentale. «Nous avons perdu en finale, mais nous sommes fières d’avoir rendu les Camerounais heureux et nous espérons gagner la Can féminine 2018 », a, pour sa part, déclaré la capitaine Ngono Mani.

Elle a également invité Cyrus Ngo’o à promouvoir le football féminin au sein de l’entreprise. Après la séance photos, la remise des paquets et la visite du Musée maritime ont clôturé cette belle fête.