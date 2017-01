Cameroun,Litige foncier – Tombi a Roko réclame 20 millions F Cfa sur un terrain marécageux :: CAMEROON L’affaire qui est toujours pendante par devant leTribunal de Première Instance de Ndokoti, oppose l’actuel président de la Fecafoot à six familles.

#RokoSidiki 13 millions de F Cfa, représentant le prix d’achat d’un terrain de 5000m2, et 7 millions couvrant les frais de deux années de procédures judicaires, soit un total de 20 millions FCfa à verser à Tombi a Roko Sidiki. C’est la somme globale exigée par le Conseil de l’actuel président de la Fecafoot dans le litige foncier qui l’oppose à D. Kenfack, M. Ngenda , L. Mbaka, J. Monthe, B. Kameni Bruno et N. Tchakounté .

Les faits remontent en 2013, lorsque le titre foncier N0 36858 établi le 26 avril 2007 dans le département du wouri et appartenant à un certain Foka Gabriel est muté au nom de Monsieur Tombi a Roko Sidiki. Selon le Conseil de ce dernier, c’est après l’achat des 5000m2, au lieu dit Nyalla Kampa (Ndogpassi) dans l’arrondissement de Douala 3ème, qu’un éclaireur est envoyé sur le site, afin de rassurer l’acheteur sur la fiabilité de son acquisition. Une fois sur les lieux, l’éclaireur constate, qu’une quinzaine d’individus ont entrepris des travaux, certains ayant déjà érigé des bâtisses. L’éclaireur déclarera par ailleurs, avoir été victime de violences verbales et physiques de la part des occupants.

Après l’altercation entre l’éclaireur est les occupants du site, six d’entre eux, sont interpellés, identifiés, puis gardés en cellule pendant 48 heures, avant d’être relâchés sous la pression de leurs Avocats. Dans un premier temps, les conseillers de Tombi vont utiliser la menace, pour obliger les six familles à déguerpir. Mais face à la résistance de ces derniers, décidés à faire un pied de nez au supposé propriétaire légal, Tombi a Roko décide de déposer une plainte pour atteinte à la propriété foncière au Tribunal de Première Instance de Ndokoti.

Les prévenus sont entendus. Les mis en cause, déclarent avoir acquis chacun, un lot de terrain bien avant Tombi. C'est-à-dire, entre 2008 et 2010. Une transaction passée avec des tiers, se déclarant de la chefferie de Ndogpassi. Ce qui justifie les différents certificats de vente obtenus et légalisés dans les commissariats de l’arrondissement de. C’est donc au regard de la complexité de la cause, que le Procureur va commettre un expert sur le site querellé, à l’effet de comprendre le fondé de l’action entreprise par Tombi. L’Expert constate, que ladite propriété, est un terrain marécageux et accidenté. Mieux, seules quatre constructions sont identifiées sur la parcelle, objet du titre foncier détenu par Tombi.

Confondu par le rapport de l’Expert commis par le Tribunal, le Conseil de Tombi se déchaîne sur les quatre occupants identifiés pas l’Expert. Des « débrouillards » pour la plupart, souligne l’Avocat de la défense, dont un aide maçon, un conducteur de moto à deux roues (bend skineur), un vigile, un graphiste, qui auraient investi toutes leurs économies, pour se trouver un nid décent, dans une ville en pleine crise de logement.

Alors que le Conseil de Tombi réclame le paiement de 20 millions F Cfa en dommages et intérêts, arguant du fait que sieur Tombi n’a jamais pu jouir d’un bien dont il est pourtant le propriétaire, l’Avocat de la défense, a quant à lui, attirer l’attention du juge, sur les propos contradictoires du camp Tombi depuis le début de l’affaire