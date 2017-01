France- Cameroun- Diaspora: NOUNOU L’ARSTISTE WESS FOSSO ALICE ABENG ET MEMBRE SOUTIENNENT SELAVIE EN COULEURS AU THÉÂTRE LA CIBLE LES VENDREDIS A 21 H En attendant le Festival de Fotouni qui aura lieu cette année 2017 du 9 au 11 Mars dans le département du Haut-Nkam avec les artistes Nounou et Wess Fosso, nous avons retrouvé ce Vendredi l’humoriste camerounaise Selavie dans son one woman show « Selavie en couleurs » un spectacle où toutes les races en prennent pour leurs grades et qui se tient tous les vendredis à 21 H au Théâtre La Cible qui se trouve au 62 rue Jean Baptiste Pigalle dans le 9ème arrondissement de Paris, retrouvez les images de cette soirée sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1281675255224699

#VendrediLhumoristeCamerounaise