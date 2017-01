FRANCE :: Les opérations militaires françaises contre-productives en Afrique, selon une association Les opérations militaires françaises en Afrique alimentent l'instabilité régionale et traduisent un "retour en force" de la France au Sahel, estime l'association Survie, à quelques jours d'un sommet Afrique-France au Mali.

#BurkinaFaso "Bien loin de résoudre les crises, ces opérations contribuent à les aggraver et à en créer de nouvelles", affirme l'association de lutte contre la "Françafrique" - ces réseaux d'influence et de pouvoir français sur le continent africain - dans un rapport intitulé "Cinq guerres pour un empire" publié vendredi.

A une semaine du sommet Afrique-France qui se tiendra les 13 et 14 janvier à Bamako, Survie critique particulièrement les alliances nouées par Paris avec certains "régimes dictatoriaux" - elle cite le Tchad et le Niger - au nom de la lutte contre le terrorisme.

"Ce soutien à l'autoritarisme (...) est particulièrement préoccupant et contre-productif, car il crée le terreau sur lequel se développent les violences", selon le rapport qui passe en revue les opérations en Libye, Côte d'Ivoire, au Sahel et en Centrafrique de 2011 à 2016.

Quatre ans après le début de l'intervention militaire Serval au Mali, les groupes jihadistes, qui avaient pris le contrôle du nord du pays, ont été mis en déroute mais certains éléments continuent à attaquer régulièrement les forces maliennes, onusiennes et françaises.

Les attaques se sont aussi étendues vers le sud du Mali et dans les pays voisins, au Niger et au Burkina Faso. Côté militaire, la force Barkhane (4.000 hommes) a pris en 2014 le relais de Serval sur cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso).

"Alors même que l'opération française coûte des centaines de millions d'euros aux citoyens français, la question se pose clairement de son utilité", poursuit Survie. En quelques années, les forces françaises se sont "repositionnées dans des pays historiquement réticents à la présence de l'ancienne puissance coloniale comme le Mali et le Niger", affirme l'auteur du rapport, Yanis Thomas. Tout cela "montre clairement la volonté de la France de réaffirmer son emprise sur les pays de son pré-carré", juge-t-il.

Survie dénonce aussi les "jeux troubles" de la France, notamment au Mali, où "elle s'est appuyée sur le Mouvement (touareg) national pour la Libération de l'Azawad (MNLA), l'un des mouvements à la base de la crise malienne".