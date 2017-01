Cameroun, Meeting du Mrc à Kouogouo: Pourquoi Kamto joue contre Kanté à Bafoussam :: CAMEROON Parallèlement aux flèches portées contre lui par des proches de Sylvestre Ngouchinghé, Pdg de Congelcam S.a, le ministre, Secrétaire général adjoint des services du Premier ministre est la cible de ce redéploiement du Mrc. Mais au vu de son encrage social et de son vaste réseau relationnel dans ce quartier cosmopolite et populeux, il sera difficile que son leadership soit ébranlé…

#PascalNguihéKanté Le fait parait intrigant et ressemble à une belle provocation. A l’entrée du quartier Djeleng IV à Bafoussam, une grande banderole annonce la tenue pour le dimanche 08 janvier 2017 au stade Fo’o Sangong de Kouogouo d’un meeting du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) sous la conduite du Professeur Maurice Kamto, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice et président national de cette formation politique. A s’en tenir aux écrits du support de communication, il se pourrait que ce rassemblement vise au lancement d’une campagne d’hygiène et de salubrité à Bafoussam. Pour faire foule, des charters des militants et sympathisants du Mrc dans toutes les contrées du pays, apprend-t-on, sont annoncés. Et on soupçonne qu’un richissime homme d’affaire originaire de la localité se frotterait les mains face à cette confrontation qui cible Le premier fils du département de la Mifi nommé au gouvernement depuis l’indépendance du Cameroun en 1960. Ce milliardaire-selon certaines langues- aurait apporté son soutien à William Nzokou, le principal organisateur de ce meeting. Question de régler des comptes au Pr Pascal Nguihé Kanté qui ferait ombrage à sa casquette de coordonnateur départemental des troupes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans la Mifi. Mais au sein d’une bonne partie de l’opinion locale, des interrogations fusent quant aux réels mobiles de cette manifestation politique du Mrc.

Une citadelle qui a basculé au Rdpc en 2013

Premièrement, le choix du stade Fo’o Sangong parait être un défi lancé à l’endroit du Professeur Pascal Nguihé Kanté, ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et natif de Kouogouo. Car, il est constant et de notoriété publique qu’après les prouesses du Festi Foot Pascal Nguihé Kanté rebaptisé en 2016 Festi Foot de l’Emergence, le collaborateur direct du Premier ministre a fait de cet espace une citadelle proche des valeurs défendues par le Président de la République Paul Biya, notamment la lutte contre les dérives morales et la promotion de l’excellence à travers le sport et la culture. Deuxièmement, le fait que tous les bureaux de vote de Kouogouo-Ngouaché aient accordé en majorité-pour la première fois depuis l’lavement des élections pluralistes en mars 1992- leurs suffrages lors des dernières consultations électorales de 2013 traduit cette volonté de pénétration du Mrc décidé à reprendre de l’espace où le Front social-démocrate (Sdf en anglais) en perd. Troisièmement et dernièrement, la tenue de ce meeting à Kouogouo est perçue comme une opération de sabotage du leadership départemental que Pascal Nguihé Kanté a construit-avant et après sa nomination au gouvernement- à travers de nombreuses œuvres sociales dans la Mifi : soutiens multiples aux écoles primaires, formation de 1200 personnes en informatique, la lutte contre l’insécurité à travers la pose des lampadaires à Kouogouo, la réfection des routes, l’ initiation de plus de 500 jeunes à l’apiculture, octroi des bourses aux diplômés sans distinction d’origine tribale.

Les tenants de cette opinion estiment que Maurice Kamto n’a rien fait pour la Mifi et Bafoussam lorsqu’il était aux affaires et brillait à travers ses tournées sociales dans le département des hauts-plateaux. Pour preuve, il aurait manœuvré pour la construction d’une prison moderne à Baham en plus de multiples gestes de générosité en faveurs des populations de différents groupements des Haut-plateaux. Quid du quartier Nylon où se trouve leur case familiale ! Depuis des lustres et jusqu’à nos jours, l’école publique de Djeleng II logé à moins de 300 mètres de la maison de feu Tabouguia(le père de Maurice Kamto) à la 3e rue Nylon est totalement délabrée et sans appuie de l’élite locale ou extérieure. Le toit de cette école suinte abondamment et les maitres des parents qui y officient sont sans salaires depuis la rentrée de septembre 2016. Face à ces récriminations, des sources proches du Mrc soutiennent qu’il ne revient pas aux leaders politiques de faire le travail des mairies ou du ministère de l’Education de base(Minedub).

Du côté de la commune de Bafoussam II à Baleng, l’on fait savoir que cette école a été souvent encadrée par cette municipalité. Passons. Pour s’interroger une fois de plus…Les populations de Kouogouo vont-elles lâcher le Pr Pascal Nguihé Kanté au profit du Pr Maurice Kamto ? Les comités locaux du Mrc que William Nzokou entend animer vont-ils prendre le dessus sur les sous-sections du parti des flambeaux ardents ? Ou mieux les bénéficiaires des œuvres du Centre communautaire de la jeunesse de Bafoussam III logé au sein de la paroisse catholique de la localité vont-ils lâcher leur mécène au profit d’un parti politique de l’opposition…On ne perd rien à attendre. La démonstration du dimanche 08 janvier ne sera que la première étape d’une bataille politique qui s’annonce houleuse et aux enjeux souterrains.