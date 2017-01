CAMEROUN :: Accident de la circulation : Un conducteur de moto tué par un camion :: CAMEROON Le nommé André Kuété né à Babété le 22 juin 1970 a perdu la vie dans un accident qui s’est déroulé sur l’axe carrefour Agip ce mardi 3 janvier 2016 dans la mi- journée.

#Le Conducteur La circulation est restée bloquée sur l’axe carrefour Agip-Ndokoti ce mardi 3 janvier 2016. De 13hà15h30 plus exactement, il était difficile de circuler sur cet axe très fréquenté de la capitale économique du Cameroun. Ceci à cause d’un accident de la circulation mortel s’étant produit non loin du carrefour «Bp cité».

En effet, un camion d’une société brassicole de la place a mortellement heurté un conducteur de moto taxi au niveau de l’entrée Camrail aux environs de 13h. Selon des informations, le conducteur de mototaxi qui transportant un passager a tenté un dépassement au niveau de l’entrée Camrail Bp Cité quand l’irréparable s’est produit. Ce dernier est mort la tête littéralement écrasé. Ce sont les cris des riverains qui ont attiré l’attention du conducteur qui s’est immédiatement rendu à la police pour signaler l’accident. Le passager qui a eu plus de chance a sauté avant le drame.

Sur le lieu de l’accident le corps André Kuété âgé de 46ans difficilement reconnaissable gît sur le sol la tête entièrement broyée. La foule curieuse ayant envahie la chaussée est en liesse. «C’est quoi la vie. J’étais là quand cela s’est passé. ça fait très mal de savoir que des gens peuvent tuer les autres. Le camion roulait à vive allure. Il a accroché le conducteur de moto et l’a tué. Des chauffeurs camions conduisent très mal», raconte, un conducteur de moto qui dit avoir vécu la scène.

«C’est l’indiscipline qui est à l’origine de tout cela. Le conducteur de moto tentait de dépasser le camion à vive allure. Il a été accroché par le camion, le passager a eu la chance de sauté de l’autre coté. Lui il est tombé et le camion est monté sur sa tête et son bras. La scène s’est passé jute là devant moi. J’ai juste entendu des cris et je l’ai vu mort», raconte une gérante du kiosque Pmuc témoin de drame.

C’est l’enlèvement de la dépouille par les sapeurs pompiers aux environs d 16h qui va libérer cette route. Le corps du conducteur de moto pas encore identifié a été conduit à la morgue de l’hôpital Laquintinie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

L’accident de la circulation du carrefour Bp cité vient porter à six le nombre de décès survenus dans la région du Littoral en ce début d’année 2017 des suites d’accident de la circulation. Car, cinq autres personnes dont quatre hommes et une femme ont trouvé la mort dans la matinée du 1er janvier sur l’axe Douala Yaoundé plus précisément au niveau du village Missole.

Selon des informations prise deux voitures personnelles tentaient dépasser un camion d’une entreprise brassicole quand le pire est arrivé. La collision violente va entraîner le décès subit de 5 personnes et blessé neuf autres. Ces derniers ont été transportés à l’hôpital général d’Edea. Ces nombreux décès qui noircissent la nouvelle année 2017, commande un strict respect des règles de la circulation et beaucoup de prudence de la part des usagers de la route.