   CENTRAFRIQUE :: Déceptions à Bangui après l'absence d'inculpation de soldats français accusés de viol :: CENTRAL AFRICAN

Des soldats de la force française Sangaris, déployée en Centrafrique de décembre 2013 à octobre 2016 pour restaurer la sécurité dans un pays en proie au chaos et aux violences intercommunautaires, étaient accusés d'avoir abusé sexuellement, entre décembre 2013 et juin 2014, d'enfants centrafricains dans le camp de déplacés de M'Poko, près de l'aéroport de Bangui, en échange de nourriture ou de petites sommes d'argent.

vraigars

Fallait être naïf pour croire que ces "Blancs" seraient poursuivis pour avoir "simplement violé" des Noirs.Il en faut plus qu'un "simple petit viol" sur un ou une Noires fussent-ils mineurs pour demander des comptes à un Blanc.c'est aussi clair et aussi simple que ça.Si jamais c'est l'inverse qui se produit alors,on peut activer toute une panoplie :cpi,tribunal spécial pour...tribunaux belges à compétences universelles...les mis en cause Noirs ne seraient embarrassés que par le choix du bourreau à sévir.

Et on vient parler de "communauté internationale";"société civile internationale",justice internationale aux gens.N'importe quoi !