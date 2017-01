CAMEROUN :: Industries extractives : 842, 37 milliards FCFA perçus par l’Etat en 2014 et 26, 94% de contribution au budget :: CAMEROON C’est ce qui ressort du rapport 2014 de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (Itie), présenté récemment à Yaoundé. Le document relève cependant que ladite somme, n’a contribué qu’à concurrence de 0,14% à la création d’emplois.

#FrancsCfa Pour l’année 2014, en termes de recettes issues des industries extractives et du transport pétrolier, les pouvoirs publics camerounais, ont perçu 842,37 milliards FCFA. Ces données, ont été révélées le 29 novembre 2016 à Yaoundé lors de la publication du rapport de conciliation 2014 de (Itie). Selon ce rapport dont publication a été faite sous le présidium du ministre des Finances Alamine Ousmane Mey, qu’assistait le son collègue des Mines Ernest Gwaboubou, 782,41 milliards FCFA du montant global, ont été consacrés au budget de l’Etat.



Dans la même mouvance, les 60 milliards FCFA restants, ont été reversés à la Société nationale des hydrocarbures (Snh) ainsi qu’aux communautés locales pour leur développement (paiements sociaux des entreprises). Le rapport indique que si ces revenus ont été en hausse dans le secteur des hydrocarbures et du transport pétrolier, cela n’a pas été le cas pour le secteur minier. Les montants générés par le pétrole et les minerais ont progressé de 4 milliards de francs Cfa passant de 807,2 milliards de francs Cfa en 2013 à 8 11,2 milliards de francs Cfa en 2014.

Le transport du pétrole assuré par la Cameroon Oil transportation Company (Cotco) via le pipeline Tchad/Cameroun a rapporté 29,4 milliards de francs CFA à l’Etat en 2014 contre 19,16 milliards en 2013, soit une augmentation de 9,8 milliards de francs Cfa. Les revenus duont baissé de 0,7 milliards de francs Cfa, passant de 2,5 milliards de francs Cfa à 1,8 milliards de francs Cfa en 2014.

Le rapport Itie 2014 fait savoir que les revenus en question, résulte de la production des matières issues du secteur des hydrocarbures ainsi que la production du secteur minier. Dans le domaine des hydrocarbures, la production a connu une augmentation en 2014. L’or noir était en hausse de 23,95%, passant ainsi de plus 24 millions de barils de pétrole produits en 2013 à 29,995 millions de barils en 2014.

La production du gaz a elle, réalisé l’odyssée de 11 542,9 millions ft3 en 2014 contre 661,1 millions en 2013. Quant au mélange d’hydrocarbures liquides et gazeux dans un gisement de pétrole encore appelé condensat, ce dernier, renseigne le rapport Itie 2014, a franchi la barre des 169 236 barils en 2014 contre 67 073 barils en 2013, soit une hausse de 152%. Le rapport précise qu’un peu plus de 25 millions de barils d’hydrocarbures produits, ont été exportés en direction de 5 sociétés. Opération qui a généré la somme de 1 227,1 milliards de francs Cfa à l’Etat.



Grande zone d’ombre dans le rapport de conciliation 2014 de l’Itie, la production de l’or dont seulement près de 85 kg, ont été exportés. Le document produit en français et anglais, reste muet sur le montant rapporté par ce minerai.