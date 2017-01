CAMEROUN :: Hugo BROOS : cette victoire nous remet en confiance :: CAMEROON En match amical disputé, jeudi 5 janvier 2017 à Yaoundé, le Cameroun a battu la RD Congo sur le score de 2 buts à zéro. Le match s’inscrivait dans le cadre des rencontres de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017 dont le coup d’envoi sera donné le 14 février prochain.

#RDCongo Au terme de cette rencontre, Hugo Broos, le sélectionneur des Lions indomptables s’est exprimé devant la presse en ces termes :

« Avec cette victoire nous avons des raisons de nous réjouir. Au cameroun, il y a toujours quelques choses autour de l’équipe. Mais, il n’y a jamais rien au sein de l’équipe. Aujourd’hui, je crois que tout le monde a vu une équipe sur le terrain et pour moi c’est là quelque chose d’important. Le plus important pour moi c’est que nous jouons avec une envie de gagner, une envie de bien jouer. Je pense que c’est une bonne base de travail. Nous avons gagné aujourd’hui contre le Congo, alors que voulez-vous ? Les choses les plus importantes démarrent la semaine prochaine et se poursuivront les semaines suivantes. Ce que nous avons fait aujourd’hui nous remet en confiance et c’est une bonne chose. »