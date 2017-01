Cameroun, Transport urbain : La Socatur augmente les tarifs du transport à Douala :: CAMEROON La société camerounaise de transport urbain, entreprise qui gère le transport urbain des masses dans la capitale économique a revu à la hausse ses tarifs des différentes dessertes en ce début d’année.

#TransportUrbain « Nous on ne sait plus vraiment comment on va faire », « comment ils peuvent augmenter le prix du ticket sans nous aviser » tels sont les réactions de monsieur Nwaha et monsieur Billong usagers réguliers des bus de la Socatur surpris lorsque le conducteur lui fait comprendre en cette matinée de mardi 03 janvier 2017 que les tarifs du bus ont augmenté.

En effet ils ne sont pas les seuls. Les populations des quartiers de la ville de Douala que desservent les lignes de bus Socatur et qui sont habituées à se déplacer par ce moyen de transport ont affichées leur surprise et leur courroux face à cette situation qu’ils trouvent incompréhensible et injuste. Car ce n’est que ce mardi matin qu’ils se sont rendus compte que les tarifs ont changé. Alors que certains ont emprunté ce même moyen de transport le vendredi 30 décembre 2016 sans qu’aucun agent de cette entreprise ne leur fasse savoir qu’un quelconque changement était à envisager.

Il faudra alors désormais débourser la somme de 200F cfa pour ce qui est des lignes classiques et 250F cfa pour les lignes prestiges. Un changement qui a eu pour impact direct une augmentation de la clientèle des taxis car de nombreux ‘anciens ‘ usagers des bus se sont rués vers les taxis. « Si le bus est à 250, mieux je prends mon taxi car il est beaucoup plus rapide » déclare madame Ekouti Viviane

C’est donc devant les faits accomplis que ceux-ci font face à ces nouvelles directives de la direction générale de la Socatur.

Aucune explication n’est donnée à ces usagers malheureux abandonnés à eux mêmes et qui pour certains avaient déjà fait des budgets mensuels pour leur transport. C’est donc une décision terrible quand on sait que le mois de janvier n’est pas souvent le plus évident à gérer financièrement.

Une augmentation très difficile à expliquer. Alors que nos reporters sur le terrain se sont rapprochés de certains responsables de la Socatur histoire d’avoir une explication, aucune explication claire n’a pu sortir de ces entretiens, c’est le silence radio. Ceux mêmes qui ont voulu donner une explication déclarent juste que ce sont des instructions de la direction générale.

Une situation difficile quand on sait que les bus de la Socatur étaient devenus le moyen de transport par excellence de ceux-là qui n’avaient pas les moyens d se payer un taxi.

Aujourd’hui que le prix du ticket s’est rapproché de celui du taxi, les populations se sentent abandonnées à elles même. Certains ont même prévu d’aller rencontrer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui le Président du conseil d’administration de cette entreprise la directrice générale étant très peu accessible.