CAMEROUN :: Les perles de l’année 2016 :: CAMEROON L’année qui vient de s’achever a charrié son lot de dérapages, d’insolites notamment des politiques qui se sont souvent illustrés par des sorties plus ou moins chaotiques. Retour sur quelques sorties de pistes.

#PaulBiya 1-Maitre corbeau

L’année 2016 s’est ouverte sur un drôle d’oiseau : Basile Atangana Kouna, le très sérieux ministre de l’Eau et de l’Energie a accusé un corbeau d’être à l’origine d’une gigantesque panne d’énergie électrique, qui a paralysé une partie du pays. Rien de bien étonnant si ce n’est que ladite panne est intervenue à un moment souverain : alors que le président de la République (himself) délivrait son bagou annuel à la nation. Sur la sellette, le ministre a mis à l’index des activités illégales d’un corbeau qui seraient à l’origine du black-out. Grand moment d’hilarité dans les chaumières.

2-Un cadavre dans… la malle arrière

En mars, une femme meurt en couches devant le grand hôpital Laquintinie de Douala, alors que le personnel médical est accusé de négligence. L’affaire fait le tour du monde et provoque une vague d’indignation, qui entraîne une émeute sauvagement réprimée par les forces de l’ordre. Pendant ce temps, à plus de 200 km de là, à Yaoundé, André Mama Fouda, le patron de la Santé publique, explique doctement devant flashes de photographes et ronronnement de caméra ; que l’infortunée était déjà décédée – à l’arrière d’un taxi – bien avant d’arriver dans cette formation hospitalière. Soit. Le ministre, sans doute frappé d’une amnésie partielle et passagère, n’a pas précisé que la défunte venait ainsi d’une autre formation hospitalière publique où une ambulance n’a pas pu être mise à sa disposition.

3-Mythomanie d’Etat

En peu plus tôt, c’est un ancien ministre de la Santé publique, qui du fond de sa cellule où il purge une peine de 20 ans pour avoir grugé le Trésor public, a commis un livre dans lequel il règle ses comptes avec son bourreau et ancien patron, ainsi qu’avec quelques anciens collègues du gouvernement. Dans « Mensonge d’Etat, désert de République au Cameroun », Urbain Olanguena Awono a sorti l’artillerie lourde et a tiré au juché, du moins dans la forme. Les cibles ont tout de même été atteintes : Paul Biya, Edgar Alain Mebe Ngo’o, Remy Ze Meka, Laurent Esso, Amadou Ali, Ibrahim Cherif, entre autres. Tous ou presque sont présentés comme des « petits machiavels des tropiques ». Le premier d’entre eux étant indubitativement Paul Biya, ce « Machiavel fou », qui « ne contrôle presque rien ».

4-Cirage de pompes

De son coté, Jean Marie Atangana Mebara, ci-devant secrétaire général de la présidence de la République, lui aussi embastillé pour une vingtaine d’années, se souvient plutôt de son ancien patron comme d’un homme très bien informé et au fait de tout… « Je ne prétends pas qu’il ‘ espionne’ ses collaborateurs ; mais je peux vous assurer qu’il était au courant de beaucoup de choses de la vie de ses principaux collaborateurs ». Nous sommes assurés. Et ce n’est pas tout, dans ce livre - « Le secrétaire général de la présidence de la République ; entre textes, mythes, et réalité » - le prestigieux prisonnier veut faire démentir l’idée populaire qui soutient que Paul Biya a un poil dans la main. Le président de la République serait donc un « gros travailleur », qui ne passe pas son temps à jouer au « Songo ». Cela dure depuis plus de 30 ans, mais voilà que ça nous a rassurés.

5-Les appels du ventre

C’était à qui se montrerait le plus obséquieux, une saine rivalité de déférence comme seuls en sont capables les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir. Dans un mouvement d’ensemble dont on imagine mal qu’il n’a pas eu de maître d’orchestre, toutes les grosses légumes et têtes couronnées de la République ont demandé, dans une prière touchante si elle n’était pas ridicule, a leur champion d’être candidat pour la prochaine élection présidentielle. Pour les plus zélés, le « Nnom Ngui » se devait même de bousculer le calendrier électoral, et la constitution et se présenter avant la date. Chiche ! A des diplomates occidentaux qui s’émeuvent de voir encore la démocratie ainsi bousculée, Paul Biya se défend : il n’est pas à l’origine des « appels ». Il y répondra d’ailleurs par un silence assourdissant. Beaucoup d’énergie et de folklore pour un résultat nul. Rdpc Oyé !

6-Code pénal

Tout était réglé comme sur du papier à musique : le chef de l’Etat dépoussière un projet de loi en souffrance sur son bureau, l’envoi à Cavaye Yéguié Djibril, son président de la chambre d’enregistrement, dépêche son ministre de la Justice pour entretenir sénateurs et députés, et une fois que le texte est adopté le promulgue. Mais les députés, en première lecture du projet de loi portant révision du code pénal, s’offusquent de l’immunité accordée aux ministres, et les avocats poussent des cris d’orfraies : ils n’auraient pas été consultés pour la confection du texte, et la traduction du texte vers l’anglais leur donne pratiquement des urticaires. Le texte sera défendu avec toute la suffisance par le ministre Laurent Esso, qui n’en changera pas la moindre virgule. Mais en haut lieu on s’inquiète du tollé, ce d’autant plus que certains élus de la majorité marquent ouvertement leur désapprobation. Après un rétropédalage d’Etoudi, le ministre de la Justice sera amené à défendre le contraire de ce qu’il avait, non sans arrogance, présenté d’abord.

Les mésaventures duont fait apparaître une bien curieuse affaire, celle d’un ancien ministre délégué à la Justice, aujourd’hui grand pourfendeur du régime devant l’éternel parce que passé dans l’opposition. Maurice Kamto, bat désormais pavillon du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), a été accusé par certaines voix de délit d’initié. Il est fait le reproche au brillant homme de droit d’avoir laissé un cabinet qu’il truste, soumissionner et remporter le marché d’appel d’offre public pour le toilettage du, et ce alors qu’il était l’autorité contractante, empochant au passage un important pactole public. Pour ses groupies, le président national du Mrc est victime de manœuvre du pouvoir, et il n’y a d’aucune manière délit d’initié. Gêné aux entournures par cette affaire, Maurice Kamto a souvent réagi avec agacement lorsqu’il a été approché par la presse. Bienveillant, le pouvoir n’a pas trop tiré sur la corde…

8-Paul Biya en visite au Cameroun

Plus de 100 jours, soit un peu plus de 4 mois sur 12 passés en « court séjour privé en Europe ». Le chef de l’Etat a encore brillé en 2016 par une absence chronique. Quatre déplacements hors du pays, pour une contrée lointaine, vaguement appelée « Europe », soit plus de 10 millions de Km2 dans lesquels le premier des Camerounais disparaît complètement des radars, et ce pendant de longs moments. Mais il en faut plus pour certains Camerounais, particulièrement hardis de la diaspora, qui se sont donné pour mission de pister l’ « homme lion » dans sa retraire européenne, avec une idée bien fixe en tête : perturber la farniente du président octogénaire de façon à le contrainte à regagner le bercail. Pour certaines officines diplomatiques, en 2016, Paul Biya s’est retrouvé au moins dans ces pays : France, Allemagne, et Suisse, où il y possède des résidences.

9-Les ordinateurs présidentiels

On savait le président Paul Biya la main sur le cœur, mais en 2016, il a largement dépassé les attentes des Camerounais, notamment les étudiants. En leur promettant de leur offrir - sans sourciller - à chacun un ordinateur, le chef de l’Etat a fait exploser son compteur de générosité. Au ministère de l’Enseignement supérieur, on compte, à la louche, quelque 500.000 étudiants. Le don présidentiel va coûter (on se demande bien à qui), pas moins de 75 milliards FCFA qui seront reversés à une entreprise chinoise sélectionnée. Les autorités, le ministre de l’Enseignement supérieur en premier, ont bien insisté sur le caractère « don » de ce projet. Prévu pour être distribué au plus tard en décembre, les ordinateurs du chef de l’Etat sont toujours attendus, encore en assemblage en Chine si on en croit le ministre Jacques Fameux Ndongo.