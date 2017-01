CAMEROUN :: Revendications : Quand les avocats et enseignants anglophones défient le pouvoir :: CAMEROON L’année 2016 aura été plus mouvementée dans les deux régions anglophones du Cameroun. Une situation qui continue à préoccuper au plus haut sommet de l’Etat. Si la première marche des avocats anglophones à Bamenda au lendemain de l’adoption du nouveau code pénal par la chambre basse du Parlement a poussé à la relecture de l’une des dispositions incriminées, notamment l’immunité qu’accordait ce texte aux ministres, le mouvement d’humeur qui ébranle encore les pouvoirs publics est celui lancé le 11 octobre par les avocats du Common Law.

#AvocatsAnglophones Prévu pour une semaine au départ, le boycott des prétoires par les avocats anglophones est devenu indéfini au fur et à mesure du retard qu’accusait le gouvernement à résoudre leurs doléances qui portaient essentiellement sur le « respect de la nature biculturel et bi-juridique du Cameroun » tel que proclamé dans la constitution du Cameroun. Le prétexte était parti de l’inexistence de la version anglaise des actes uniformes Ohada. Malgré la promesse du gouvernement de traduire ces actes uniformes ; laquelle promesse a été respectée, les avocats anglophones sont montés d’un cran.

Au fond le malaise ne relevait pas que de la traduction de cette loi. Il prenait également source dans le redéploiement des magistrats francophones qui exercent dans les régions anglophones. Concrètement ces magistrats formés dans le système du droit civil ne sauraient travailler dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest qui ont une culture du Common law estiment les leaders des avocats anglophones regroupés dans quatre associations que sont Fakla (Fako lawyers’ association), Mela (Meme lawyers’ association), Mala (Manyu lawyers association) et Nowela ((North west lawyers’ association).

« Etant donné que le gouvernement fait la sourde oreille à notre mouvement de protestation, nous avons unanimement arrêté de prolonger la grève d’une semaine à partir de lundi 17 à vendredi 21 octobre » renseignaient ils dans un communiqué rendu public le 15 octobre après évaluation de la première semaine de grève« nous constatons avec regret que le gouvernement, au lieu de répondre à nos doléances qui ont poussé à la grève, utilise sa traditionnelle méthode qui consiste à diviser pour mieux régner. Par conséquent, nous en appelons à nos membres de rester résolus, déterminés, fermes et concentrés et surtout ne pas se prêter à toute manipulation du gouvernement ».

Le mouvement d’humeur devient à durée indéterminée, suite au peu d’intérêt accordé par les pouvoirs publics à ce que ces avocats appellent « nos efforts de protection de leur droit constitutionnel de voir la Common Law restaurée et protégée ». Une marche pacifique des avocats à Bamenda se solde par la répression policière à coups de matraques et de gaz lacrymogène. Le jour suivant à Buea, les avocats sont une fois de plus violentés, leurs robes et perruques arrachées et confisquées sur instruction du gouverneur de la région du Sud-ouest. Grave méprise dans un Etat de droit.

Les enseignants dans la danse

Entre temps les avocats prennent attache avec les syndicats des enseignants qui eux-mêmes avaient observé et décrié ce qu’ils appellent la « francophonisation » du sous-système scolaire anglophone au Cameroun. Lors de la journée internationale des enseignants, ils projettent l’imminence d’un mouvement d’humeur. Les pouvoirs publics prennent à la légère cette menace. Le 21 novembre la grève est lancée et respectée dans tous les établissements scolaires privés et publics du Nord-ouest et Sud-ouest.

Le gouvernement sort de son profond sommeil et convoque les leaders syndicaux à Yaoundé. Ces derniers boycottent la rencontre en récusant entre autres la présidence de la commission interministérielle présidée par le ministre Jacques Fame Ndongo ainsi que le lieu de la tenue des réunions de ce comité. Entre temps on note une récupération avec les manifestations dans la ville de Bamenda. La circulation est interrompus par des barricades, des pneus brûles sur la chaussée, pillages et attaques jusqu’au campus de l’université de Bamenda. Un mort enregistré à Bambui.

Les forces policières rentrent en scène pour rétablir l’ordre. Le gouvernement n’en revient pas. Philémon Yang effectue une mission commandée à Bamenda le 25 novembre. Objectif obtenir des leaders des associations des avocats de la Common Law (Nowela, Fakla, Mela et Mala) ainsi que des syndicats des enseignants anglophones (Cattu, Tac, Synes UB, Peattu, Battuc et Cewotu), la levée du mot d’ordre de grève . Les responsables de ces associations et syndicats opposent une fin de non-recevoir.

Ils élaborent une résolution en huit points qu’ils soumettent au chef du gouvernement comme étant des conditions sine qua non pour désamorcer la grève dans les prochains jours.

Primo, un nouveau cadre ou commission à mettre en place au plus tard ce mercredi 30 novembre pour étudier les problèmes soulevés par les syndicats.

Secundo, ce nouveau cadre sera élargi à tous les intervenants dans le système éducationnel anglophone (parents, forum de l’éducation au Cameroun, agences catholique, presbytérienne, baptiste, privé laïc, islamique, apostolique, plein évangile.

Tercio, ladite commission tiendra ses réunions à Bamenda où réside la grande majorité des membres.

Quarto, la commission indiquera les délais d’implémentation des résolutions.

Quinto, les résolutions seront soumises au premier ministre une semaine au plus tard après délibération. En sixième point lit-on dans leur communiqué, si au moins une des doléances soulevées est résolue avant ou au plus tard le 30 novembre 2016, la grève pourra être suspendue. Le 29 novembre, le gouvernement réagit en formant le comité présidé par le ministre chef du cabinet du Pm, Paul Ghogomu Mingo, une subvention de 2 milliards est également accordée aux établissements privés.

Il annonce également le recrutement des 1000 enseignants bilingues pour remédier au déficit d’enseignants scientifiques et techniques dans le sous-système anglophone. Le 2 décembre les leaders syndicaux se réunissent et émettent des réserves sur ces décisions.« le recrutement de 1000 jeunes Camerounais bilingues est sujet à polémique et pourra créer plus de problèmes dont l’exclusion dans un futur proche des anglophones ».

Ils fondent leur raisonnement sur le fait qu’ « il n’existe pas de filière de formation des enseignants bilingues en matière scientifique et technique au Cameroun ». Par conséquence, ils dénoncent« ce cadrage qui pourra probablement priver les anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest de l’opportunité de réduire le déficit en enseignants de mathématiques, physiques, chimie, biologie et ingénieries ; conséquence de l’opacité des procédures d’admission à l’Enset ».

Le chef du cabinet du Pm effectue un déplacement à Bamenda. Il butte sur l’intransigeance des leaders syndicaux qui demandent plus de clarification sur ces mesures. Il n’obtient pas de suspension du mot d’ordre de grève. Le 8 décembre, l’élite Rdpc, conduite par le Pm Philémon Yang organise un meeting à Bamenda dans l’objectif de dénoncer ce qu’elle appelle « le chantage et la manipulation » des enseignants et avocats.

Tout tourne au vinaigre avant le début du meeting. Des jeunes s’attaquent aux militants du Rdpc qui se rendaient à la place des fêtes de l’avenue commerciale. L’intervention des forces de l’ordre entraîne une confrontation qui va se solder par la mort d’au moins six personnes. La ville s’embrase, les barricades sont montées partout. Le drapeau du Cameroun est brûlé, celui du Scnc est hissé à l’hôpital régional et à city Chemist round-about.

Le Sg du Comité central du Rdpc tient une réunion avec le peu d’élite qui a pu rejoindre un hôtel de la ville. Le 12 décembre, une autre sortie médiatique de Paul Ghogomu conditionnant le début des travaux du comité interministériel à la suspension du mot d’ordre de grève, irrite les leaders syndicaux au plus haut point. Ils répliquent « Nous notons avec indignation que cette sortie de SE le ministre, directeur du cabinet était une mise en scène manifeste de la mauvaise foi, dans le but de nous diffamer et nous peindre comme des intransigeants, vacillants et instrumentalisés ». Ils ajoutent « nous sommes stupéfaits par le fait que le président (du comité Ndlr) croit que nous devons suspendre la grève avant que le comité débute ses travaux ».

Pour eux, cette posture du gouvernement est « un autre signe de mauvaise foi qui peut nous amener à conclure sans risque de contradiction que le gouvernement n’est pas au bout de ses vieilles habitudes d’intrigues. Notre stupéfaction provient du fait que notre situation peut être semblable à l’état d’un enfant gémissant avec un clou dans le pied mais dont le père, au lieu de le conduire à l’hôpital pour des soins appropriés, se contente à le (enfant) mettre sous pression pour stopper ses pleurs »

L’impasse persiste

