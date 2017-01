   CAMEROUN :: Développement de Douala : Il faut 125 milliards par an :: CAMEROON

excamerounais

Voila une ville ou on rackette jour et nuit les commerçants, les vendeurs ambulants, bref tout ceux qui exercent la moindre activité pour assurer la survie quotidienne. Et on ose dire qu'il n'y a pas d'argent. On cherche d'autres sources de financement. Même les infrastructures et équipements élémentaires comme les transports font défaut.



Vous réunissez les experts camerounais et étrangers pourquoi???. Quand on veut par exemple la mairie de Paris lancer des grands travaux dans Paris, est-ce qu'on y associe les experts étrangers????



On en déduit que les experts camerounais sont là juste pour servir de couverture. Et qu'on veut privatiser Douala en confiant sa gestion au étrangers