Cameroun: L'opposition critique des vœux présidentiels «déconnectés de la réalité du pays, un concentré de mensonge» :: CAMEROON Vincent-Sosthène FOUDA du MCPSD a été le premier à prendre la parole. Pour lui le chef de l’Etat est pris dans l’étau de l’usure du pouvoir, coupé des réalités et des souffrances de la grande majorité de la population camerounaise. Il conclut en disant que le Chef de l’Etat « a joué au marchand de sable de « Bonne Nuit les Petits », ignorant le message que lui envoie la base, oubliant d’appeler au rassembler et de proposer une ligne de sortie de crise à un peuple divisé et qui rentre dans un nouveau cycle d’ajustement structurel !

#PaulBiya Jean-Michel Nitcheu abonde dans le même sens, il dit dans un texte rendu public et repris par de nombreux médias locaux que « nous avons assisté à un discours-fiction sur fond d’autoritarisme. Paul Biya achève le député du SDF a fini par brandir des chiffres surréalistes, qu’il a des mauvais rapports avec la statistique et surtout qu’il est frappé d’amnésie.

Pour Martial Bissog journaliste et président du mouvement Avançons ensemble « Paul Biya est très bon pour les constats » pour lui, ce n’est pas seulement l’échec du président Biya mais celui de toute son équipe aux pieds nickelées ». Sur sa page Facebook, la directrice adjointe de l’institut supérieur de management public (ISMP) appelle le Président de la République à un gouvernement d’union nationale au sein duquel « un dialogue pourrait également se traduire en convoquant les intelligences de tous bords, quelle que soit l'appartenance politique. Mais c'est peut-être un peu naïf de ma part, j'y crois tout de même au regard des défis qui nous interpellent. »

Madame Ondoa Biwolé rappelle au Chef de l’Etat qu’il parle d’inertie depuis 10 ans ! « Plus de 10 ans après, on en est toujours à indexer ce fléau, c'est inquiétant. Un corps ou une nation inerte est une nation sans "vie" sans "énergie". L'illusion d'énergie entretenue par la corruption nous laisse croire que le système vit, hélas comme vous le relevez, l'inertie va paralyser à terme notre développement. »

Le gouvernement s’est pourtant déployé sur l’ensemble des plateaux de télévision pour expliquer aux camerounais les vœux du président même là il y a eu des couacs entre Jacques Fame Ndongo incapable de dire sur le plateau de canal2 si la promesse des ordinateurs sera tenue et le Philip Ngole Gwessé tétanisé par le petit écran !

Pour beaucoup d’acteurs politiques, Paul Biya a été incapable d’endosser sa responsabilité comme président, il est tout simplement un mauvais commentateur de l’actualité politique dont il est le principal chef d’orchestre. Vivement l’alternance afin que le Cameroun n’ait plus à vivre un tel cortège de platitudes et de déclarations en total décalage avec la réalité du pays et les souffrances des camerounais qu’il a contribué à construire pendant 34 ans.