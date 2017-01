Cameroun,Dame LAMBO Christine, mourante à cause de la pollution par une savonnerie au cœur de la ville de Bafoussam: La COMICODI interpelle Monsieur le Premie Monsieur le Premier Ministre, La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait un devoir pressant en ce début d’année, de rappeler à votre attention, le sort morbide de dame Christine Lambo, pour lequel nous vous avions saisi plusieurs fois.

#DameChristineLambo Cette femme est dorénavant une loque humaine, intoxiquée et malade. L’industriel lui, est tranquille, et les tribunaux, s’acharnent sur la pauvre dame, humiliée, bafouée et injuriée publiquement lors des audiences : « Allez vous plaindre même au ciel, vous n’aurez rien ; Vous faites encore quoi ici, au lieu d’aller crever, sorcière ; allez donc demander à vos machins des droits de l’homme de vous prendre en charge ; vous n’avez encore rien vu ; vous attendrez longtemps ».

Les constats ont été faits sur le terrain, des missions se sont succédé, empochant leurs frais de mission juste, plus des prébendes gracieuses. Mais rien n’a bougé, et le dossier est dans les placards de la cour d’appel. On attend sagement et cyniquement le décès de la pauvre femme, et la cause sera entendue. Dix ans que cela dure. Le Cameroun c’est le Cameroun.

Avec notre plus haute considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

PJ : 1

Copie : MINJUSTICE

MINEPED