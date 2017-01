Belgique- Cameroun: VŒUX DE BONNE ANNEE 2017 DU PRESIDENT ERIC NGUEMALEU :: BELGIUM Chers Membres, Chers sympathisants, chers collaborateurs, chers amis, l'asbl Solidarité Universelle, par la voix de son représentant que je suis, vous présente tous les meilleurs vœux de bonheur, santé, amour et prospérité pour cette année 2017.

#SolidaritéUniverselle Que l’année nouvelle puisse être jalonnée de réussites et de succès dans toutes vos entreprises.

L’année 2016 n’a pas été une année facile compte tenu du contexte mondial particulièrement difficile sur le plan économique, politique, social, sécuritaire…

Cette situation morose ne nous a pas épargner dans l’exercice quotidienne de nos activités ; cependant, grâce à votre dévouement, à votre disponibilité, à votre volonté, à votre détermination, à vos conseils, à vos remarques, à votre savoir-faire, à votre savoir-être, ainsi qu’à l’appui légendaire de nos bénévoles, nous avons ensemble pu apporter de l’aide et du soutien à notre public cible dans les activités directement liées à nos prérogatives qui demeurent principalement l’éducation et la sensibilisation à la santé, le conseil, l’écoute, la cohabitation harmonieuse, l’information sur la législation et les activités permettant le brassage culturel.

Les IST et le VIH-SIDA ont été au cœur de nos préoccupations. Nous avons beaucoup communiqué et échangé avec nos jeunes et les personnes directement concernées sur ces sujets.

Bien que des réels progrès soient réalisés en matière de VIH-SIDA, (comme par exemple l’impossibilité de transmission de la pathologie par un sujet porteur qui se soigne correctement, la vie normale d’un couple serodiscordant…), la prudence reste de mise ; en cas de doute, il est conseillé d’aller voir un spécialiste.

En cas de rapport à risque, il existe Le traitement Post-Exposition (TPE). Pour en savoir plus, il faudra se rendre chez son médecin endéans les 48 heures pour évaluer le risque de contamination.

En dehors du VIH, nous avons une fois encore informé nos jeunes sur la recrudescence des IST telles que les Hépatites, l’Herpès, le Chlamydia, la Gonorrhée… qui, pour certains sont souvent à l’origine des problèmes d’infertilités quant elles ne sont pas dépistées et soignées à temps.

Nous profitons de ces vœux pour dire à toutes les personnes qui auront besoin de préservatifs gratuitement de nous contacter par les mails soliuni@yahoo.fr ou soliuni@hotmail.com.

L’opportunité nous est ENCORE donnée ici de s’adresser ENCORE et ENCORE à la jeunesse ; elle ne doit pas se laisser dompter par la consommation abusive de l’alcool. L’avenir paraît incertain c’est vrai, mais elle doit garder l’espoir, car à coup sûr, elle sera la locomotive de demain. Elle doit y croire.

Pour ce qui est du Prix SOLIUNI 2016, le COMITE SOLIUNI a déjà désigné l’heureux récipiendaire qui ne tardera pas à être connu du grand public.

Nous disons également merci à toutes les organisations qui ont primés Solidarité Universelle asbl en 2016. Ces récompenses nous encouragent à toujours mieux faire, à nous surpasser.

Nous profitons également de ces vœux de fin d’année pour avoir une pensée à l’endroit de la famille de notre regrettée compatriote Monique KOUMATEKEL et ses jumeaux.(Cameroun)

Nos pensées vont également à l’endroit des familles des victimes du drame d’Eséka (Cameroun) ainsi qu’à toutes les familles des victimes de nos routes et de nos hôpitaux.

Nous informerons le public au cours de l’année sur nos activités via notre blog soliuni.canalblog.com et sur les canaux habituels.

Merci d’avance pour toutes vos suggestions et critiques tout au long de l’année.



Bonne et heureuse année 2017.



Pour l’asbl Solidarité Universelle

Le Président

Eric Nguemaleu