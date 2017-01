CAMEROUN :: Impôts : La vignette assure :: CAMEROON Depuis hier, les automobilistes s’acquittent du droit de timbre automobile en renouvelant leurs contrats d’assurance.

#VignetteAutomobile Le conducteur de taxi tient son volant d’une main et, de l’autre un téléphone à travers lequel il s’adresse à un interlocuteur. «On ne peut pas payer l’assurance sans la vignette. Donc il faudra m’envoyer encore de l’argent, soit 15 000 Fcfa pour chacun des véhicules », l’entend on dire. Il expliquera plus tard que ce mardi 2 janvier 2017, il a reçu de l’argent d’une de ses connaissances qui l’envoyer s’acquitter des police d’assurance de ses quatre taxis.

Rendu à la compagnie d’assurance, il découvrira qu’il faut en même temps payer le droit de timbre automobile, communément appelé vignette. Depuis hier donc, la réforme contenue dans la Loi de finance 2017 est effective. Les propriétaires des véhicules ne verront plus leurs pare brises encombrés par les vignettes automobiles comme on avait l’habitude de le voir. Une mesure prise par le ministère des Finances et implémentée par la direction générale des Impôts. Selon Jean Bosco Song, cadre à la compagnie d’assurance Garantie mutuelle des cadres (Gmc), la vignette automobile sera désormais incorporée dans le dossier d’assurance de l’automobiliste.

Pour vérifier si le véhicule en circulation dispose d’une vignette automobile de l’année 2017, il sera exigé au chauffeur lors des contrôles de présenter l’assurance du véhicule uniquement. Les automobilistes dont l’assurance est encore valide, ne peuvent pas pour l’instant acquérir une vignette automobile. Dans les compagnies d?assurance les vignettes automobilistes sont disponibles depuis le 1er janvier 2017.

Ce 3 janvier 2017, il y avait une affluence dans les locaux de la Gmc située en face de la maison de la radio. Selon Jean Bosco Song, cette ambiance se justifie par le fait que chaque début d’année est une période de renouvellement des contrats d’assurance. Dans ce processus de réforme, les centres d’impôts ont été retirés du circuit de vente. Seules les compagnies d?assurances sont habilitées à délivrer les vignettes automobiles. « Payez votre vignette auto auprès de votre assureur lors de la souscription ou du renouvellement de votre police d’assurance responsabilité civile », peut-on lire sur les banderoles visibles dans certains grands carrefours de la ville de Yaoundé.

« Je viens de dépenser 50. 000F.Cfa, soit 25.000 F.Cfa pour deux mois d’assurance et 25.000 F.Cfa pour ma vignette automobile», explique un enseignant d’université.

Peur chez les taximen

Dans lesc’est encore difficile de voir pour l’instant un chauffeur de taxi. Sur les dix automobilistes reçus hier entre 11 et 12h à l’agence Saar assurance au quartier Nlongkak, il n’y avait aucun chauffeur de taxi. « Mon assurance n’est plus valide depuis le 29 décembre dernier je dois aller la renouveler. Mais le problème auquel je fais face est le manque de moyens financiers.

Dès ce mois de janvier 2017, nos assureurs nous exigent de payer en même temps six mois d’assurance et non trois comme cela se faisait avant. Lorsque je fais des calculs je dois dépenser plus de 163.000 F. Si j’additionne encore 25.000 F. Cfa comme frais de vignette, ça fait presqu’à 190.000 F. Cfa de dépense. Pour l’instant, c’est difficile de réunir une telle somme d’argent », explique Joseph Kakeu, chauffeur de taxi.

Patrice Samen le président de la Confédération générale des syndicats des transporteurs, sollicite pour sa part que le paiement des frais d’assurance chez les chauffeurs de taxi s’effectue par trimestre et non par semestre comme certains assureurs l’ont décidé. Ce syndicaliste affirme avoir saisi le gouvernement sur cette question.