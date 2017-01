CAMEROUN :: CAMAIR-CO : La police enquête sur la gestion du top management :: CAMEROON En l?espace d?une semaine, deux missions des hauts gradés de la police ont enquêté sur la gestion du nouveau Dg de la Camair-co. Au cœur de ces multiples enquêtes, l’arrêt d’activités de tous les avions de la compagnie, les transactions douteuses dans la location d’un avion à hélice de marque Atret, le marché de la réparation des deux moteurs du Boeing 767 le Dja.

#LocationDunAvion En cette matinée du 23 décembre 2016, le tarmac de l’ancien aéroport de Douala devenu depuis des décennies une propriété partielle de la base aérienne de l’armée de l’air, donne l’impression d’un regain d’intenses activités. Le thermomètre n’est pas la fréquence du décollage des aéronefs, mais plutôt le nombre d’engins volants stationnés sur ce tarmac. Camair-co, la compagnie nationale de navigation aérienne, brille par le nombre de ses avions cloués au sol. Pas moins de quatre au total, en dehors de celui arraisonné en Afrique du Sud, selon des agents de la maintenance.

A proximité du tarmac où se trouvent les ateliers de maintenance de la compagnie aérienne et quelques bureaux administratifs, la question de l’acquisition des pièces de rechange pour remettre ces aéronefs en exploitation est loin d’alimenter les conversations entre les agents de la compagnie. C’est plutôt la descente inopinée, en l?espace d?une semaine, de deux missions d’enquête de la police dépêchées par la présidence de la République à Camair-Co qui est au centre des discussions. Les deux missions, qui se sont déroulées entre le 10 et le 20 décembre 2016, avaient pour centre d’intérêt, outre les causes de l’immobilisation de toute la flotte de la compagnie nationale, mais aussi les contours de la location d’un avion à hélice (Atr) de 60 places et le marché de la réparation des deux moteurs du Boeing 767 TJ-CA le « Dja ».

Des responsables de la direction de la maintenance et ceux des opérations aériennes ont été «cuisinés» par les enquêteurs sur ces sujets, y compris Ernest Dikoum, directeur général de Camair-Co. L’histoire remonte dans la deuxième quinzaine de novembre 2016. Depuis plus de trois semaines, les deux avions MA60, le B767 le Dja et les deux B737 sont hors d’exploitation. Ernest Dikoum, contre l’avis des responsables techniques et des opérations aériennes, aurait choisi de louer un avion de 60 places (Atr) pour le compte de la coupe d’Afrique des nations féminine. Sans toutefois se référer aux spécialistes en la matière de Camair-co, apprend-on, il va conclure avec l’appui de l’ex-directeur de la maintenance, Jean Claude Nganguè, le marché de location de cet avion à hélice pour un montant de 3250 dollars Us par bloc heure.

Un acte qui va faire monter l’adrénaline chez les syndicalistes et en occurrence le syndicat du personnel navigant. Ces syndicalistes et autres agents de la compagnie iront à la rencontre du directeur général. Au cours d’une réunion tenue le 14 décembre 2016 à l’immeuble la Rotonde, ils expriment leur mécontentement sur ce marché de location en cette période de disette salariale au sein de la compagnie. En raison notamment, selon eux, du coût jugé exorbitant de la location de cet avion.

En comparaison, ils font état de la location d’un gros porteur de 180 places par l’ancienne équipe managériale à un coût moindre.

