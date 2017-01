Cameroun: MESSAGE DE NOUVEL AN DU PRESIDENT NATIONAL DU BRIC :: CAMEROON Camerounaises, Camerounais, Mes chers compatriotes, Chers amis du Cameroun, En cette fin d’année, je voudrais saluer votre courage, votre patience et votre persévérance. L’année 2018 a été difficile et éprouvante pour chacun de nous et pour notre cher pays. Elle a aussi été une année charnière. En effet, avant toute chose je souhaite vous inviter à penser dans toutes vos prières, au peuple frère et ami de la RDC torturé par un chef d’Etat qui ne respecte rien et aux frères de l’extrême Nord du Cameroun.

#ChersFrères Mes chers Compatriotes,

A l'aube de cette année nouvelle, la banque des vœux du BRIC vous informe qu'elle verse sur le compte de votre vie 365 jours de santé, de joie, de bonheur, d'argent, de réussite et de prospérité! Bonne et heureuse année 2017!

En 2016, un débat sur la forme de l’Etat a secoué notre République, le BRIC reste cohérent sur la forme de l’Etat, une DECENTRALISATION plus profonde est de plus en plus indispensable.

Après la rencontre entre les Chefs d’Etats de la CEMAC , le Ministre Français de l’Economie et des Finances, le BRIC réitère son message initial, LE DEVELOPPEMENT du Cameroun passera par sa propre MONNAIE.

Le BRIC travaille avec dévouement et acharnement pour alléger les souffrances de tous les Camerounais et dès sa prise de pouvoir, leur permettre de vivre en paix et en sécurité.

Bien que nous ne soyons pas en même de dire que tout est parfait, il est honnête de dire que notre pays a fait un bon en avant et nous devons toujours travailler en étroite collaboration et de façon consensuelle pour améliorer notre système électorale.

Comme principales revendications pour l’année 2014, nous souhaitons :

1-L’avènement du Conseil Constitutionnelle promis par le Président National du RDPC l’année dernière ,

2.- Tous les mandats limités à 5 ans et renouvelables une fois;

3.- La majorité électorale à 18 ans;

4.– La mise sur pied d'une Commission électorale indépendante;

5.- Le bulletin de vote unique à toutes les élections;

6.- La délivrance des cartes électorales au moment de l'inscription sur les listes;

7.- Les listes uninominale aux législatives et à la sénatoriales et la répartition équitable des sièges à l'Assemblée Nationale, en fonction de la démographie;

8.- La parités des listes aux élections Municipales et régionale et un quota de 50% de représentation des femmes aux élections Sénatoriales et législatives;

9.- L'interdiction formelles de l'utilisation des moyens de l'Etat lors des élections;

10.-Le Cautionnement à 100.000 aux Législatives et Sénatoriales et à 10.000 aux Municipales et régionales.

11 les scrutins présidentiels, sénatoriaux et législatifs majoritaire à deux tours;

En ce qui concerne le BRIC, nous avions en 2013 pris part aux élections avec les résultats médiocre âpres avoir tiré les conséquences de cet autre échec nous nous sommes mis au travail pour préparer les élections de 2015, avec pour objectif de les gagner.

Sur le plan structurel, nous avons bouclé avec la mise sur pied des 10 coordinations régionales et des 58 bureaux de secteurs départementaux, en 2016, ce résultat nous réconforte.

Malgré tous nos efforts, nous savons qu’il nous reste beaucoup à faire. Je puis vous rassurer quant à notre détermination à déployer plus de moyens encore, afin de conquérir par les urnes le pouvoir d’ici 2018 et ramener le développement tant attendu par nos concitoyens partout dans notre pays. Cela passera notamment par la mise à contribution de toutes les énergies.

Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pourquoi n' y a-t-il pas un engouement pour les investisseurs? Simplement parce que le système a créé les fondements de son autodestruction. Nos institutions sont corrompues, tout agent de l'état, tout haut fonctionnaire en passant par nos élus considèrent que tout service rendu au citoyen est une faveur et par conséquent il faut des dessous de table. Le président dictateur après 20 ans d'exercice de haute fonction au sein du gouvernement Ahidjo et 34 ans de magistrature suprême donc 54 ans au service de l'Etat du Cameroun continu à traiter les Camerounais et son opposition comme des papiers toilettes, des assoiffés du pouvoir, des apprentis sorciers alors que 34 ans ne lui suffisent toujours pas. 34 ans au pouvoir et dire qu’on n’est pas soi même un assoiffé du pouvoir, c'est traiter les camerounais comme des idiots, des cancres des indolents, des dormeurs. En bref un peuple qui a peur et qu'il peut écraser avec son armée de destruction massive. Le visage de notre pays doit changer. Des moyens considérables doivent être mis en place pour améliorer la salubrité dans nos villes ainsi que l’hygiène et le cadre de vie de nos populations.

Les universités doivent être réhabilitées et nous souhaitons la construction des universités dans les régions du Sud, de l’Est et du Nord.

L’administration doit se remettre en marche, avec des exigences accrues en matière d’intégrité et d’efficacité. La confiance des partenaires extérieurs doit être été restaurée pour attirer les investisseurs et les touristes.

Chers frères, chères sœurs,

Un jour, en travaillant, nous retrouverons une croissance économique digne de notre potentiel et, je peux affirmer que le Cameroun de demain sera rayonnante. Elle pourra réaliser ses grandes ambitions ; elle en a les capacités et il manque la volonté, un jour notre pays étonnera le monde par son dynamisme.

L’objectif du Gouvernement doit être de donner à notre cher pays les moyens d’atteindre l’excellence dans tous les domaines ; d’offrir à chacun d’entre nous les conditions de son épanouissement personnel, social, économique et moral.

A notre jeunesse.

Je veux dire que sa quête d’emploi aboutira. Elle doit garder l’espoir, car le travail des jeunes doit être la priorité pour le Gouvernement.

Je pense que la jeunesse camerounaise peut se rebeller contre ces vieux qui dirigent notre pays Jeunes du Cameroun, pourquoi vous adresser ce message? Personne ne m'en a forcé. Alors pourquoi vous écrire? Avant d'y répondre je voudrais d'emblée noter qu'en parlant de vous, je parle de moi. Lisez donc en filigrane, l'aveu éhonté de mon échec personnel, mais aussi ma révolte contre le fatalisme paralysant qui nous atrophie aussi durement que les agents du système de choses qui nous gouverne. Alors pourquoi vous écrire?

Je vous écris pour vous dire que vous ne pouvez pas indéfiniment croire qu'il pleut sur vous lorsque le prince urine et défèque sur vos têtes! Oui, je vous écris pour rappelez à la majorité d'entre vous (et peut être révéler à la minorité) que vous êtes considérés tout simplement comme des fosses sceptiques. Des fosses sceptiques dans lesquelles les ploutocrates et kleptomanes qui nous gouvernent viennent débarrasser les excès d'urines et de matières fécales que leurs extensions boulimiques, gloutonneries chroniques, luxures, et cupidités légendaires ont empilés dans leurs parois sphincto-anales tout au long de leurs festoiements démesurés dans la mangeoire nationale que sont devenues la fonction publique et les sociétés d'états et parastatales.

Jusqu'à quand, jeunes du Cameroun, vous laisserez vous asphyxier par les émanations miasmatiques suffocantes des excréments de vos dirigeants? C'est à vous d'en décider.. Quoique je refuse de croire que les peuples opprimés ont les dirigeants qu'ils méritent, je suis de ceux qui croient que le changement durable des conditions d'existence de l'opprimé ne peut se faire sans son aval; ergo, que le maintient de l'opprimé dans ses conditions de survie ne peut perdurer sans sa complicité. En somme, vous êtes tous, de près ou de loin, impliqués dans la tragi-comédie politique et la précarité socio-économique du Cameroun, ne dit on pas souvent que ne pas agir c’est être complice ?? Peut être serai-je accuser de blâmer la victime. Toutefois si ce blâme peut servir à vous réveiller de votre léthargie, ma réflexion n'aura pas été en vain.

Seul la mort de cette classe politique des années coloniales peut permettre l'émergence d'une nouvelle génération des jeunes politiciens en phase avec les réalités de notre époque. La majorité des partis politiques ne nous présentent aucun programme pour la gestion de la cité pour les prochaines élections, à moins que, comme le Cameroun est habitué au bricolage, c'est en 2018 qu'ils vont nous servir les « Biya must go » formule qui ne tient plus sachant que le roseau plie mais ne romp point (homme lion). Ayons le courage d'appuyer là où il y a le mal, le salut de l'Afrique et celui du Cameroun passe par l'alternance politique, la bonne gestion des fonds publics. Nos dirigeants se doivent de dire la vérité, on ne peut pas passer tout le temps à nous cacher l'histoire de notre pays, cela choque, cela fait mal, ça dérange mais il le faut. Le citoyen ordinaire souffre tandis que la classe politique vieillissante se remplie les poches. Savons nous d'où nous venons, sommes nous patriotes ou bien sommes nous de simple profiteurs au service des puissances étrangères .L'action pour le changement, ne doit pas seulement se limiter au sein des partis politiques. Sachant que la plus part des guerres civiles en Afrique est le résultat d'élections, mal organisées et truquées, les Camerounais peuvent chasser pacifiquement le dictateur, à moins de vouloir comme nos 300 « éveilleurs de conscience », sauvegarder son tube digestif au détriment de 25 millions de Camerounais qui croupissent dans la misère; alors que notre pays dispose des richesses énormes.

La politique ne saurait être l'art de la manipulation lexicale, des terminologies ; mais l'art de la gestion de la réalité du vécu quotidien des citoyens, pour apporter des réponses aux problèmes de la vie de tous les jours

Le rôle de l'intellectuel c'est de montrer le chemin, d'être un guide et non de penser qu'il a le droit absolu de diriger parce qu'il a un doctorat ou une agrégation dans un domaine donné. Et c'est pour mettre en garde ces intellectuels zélés que Jean Paul Sartre a écrit en 1958 son livre Les Mains Sales. Nous savons tous que ce sont ces derniers qui ont mit le Cameroun au rang de ppte. Nos intellos au pouvoir ont démontré leur incapacité à mener à bien de manière unilatérale des projets de développement. Pour mener le moindre projet, il faut faire appel aux bailleurs de fonds internationaux, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux ce qui rend dépendant de ces partenaires.

Mes chères compatriotes, chers frères, chères sœurs,

Nous pouvons réussir et nous allons réussir, ensemble. Pour cela, nous devons nous rassembler autour des valeurs fondamentales qui ont fait des premières décennies de notre indépendance, une période de croissance et de paix, d’hospitalité et de solidarité. Je demande à tous les Camerounais de faire honneur aux symboles de notre Nation: notre drapeau, notre hymne national, et notre belle devise : Paix Travail Patrie.

Nous devons ancrer en nous une véritable conscience nationale et la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le long et difficile processus de réconciliation que nous allons lancer dès Février 2017.

Je demande à nos frères et sœurs exilés de revenir au pays car c’est ensemble que nous pourrons bâtir le Cameroun.

Pour ma part, je continuerai à travailler pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et je suis disposer à mener toute mission pour que nos citoyens dès 2018 soit dans le bonheur, enfin je mettrai tout en œuvre pour que l’Etat retrouve sa crédibilité et que chacun retrouve sa dignité et sa sérénité.

Mes chers compatriotes,

Mon rêve c’est de bâtir un Cameroun rassemblé. Un Cameroun rassemblé autour de ses valeurs, avec un peuple qui assume sa diversité ; un peuple ouvert sur le monde ; un peuple chaleureux, doté d’un formidable optimisme et d’une foi inébranlable en l’avenir.

J’invite donc tous les compatriotes, en particulier les jeunes, à saisir les opportunités que nous les offrons en adhérant au BRIC dès le 1er Janvier 2018 enfin de construire avec nous un Cameroun nouveau, où il fait beau vivre

Ensemble, nous y parviendrons. Grâce aux efforts de tous, demain le Cameroun pourra ainsi se distinguer :• par la force de son unité et de sa solidarité ;• par ses hommes et ses femmes, en bonne santé et bien formés;• par son attachement à l’Etat de droit, à la justice, aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l’homme ;•par ses institutions fortes et indépendantes, piliers d’une démocratie moderne;•par ses performances économiques, ses infrastructures modernes et son cadre de vie amélioré•par son extraordinaire richesse culturelle et artistique ;•par ses résultats sportifs, notamment à l’occasion de la prochaine Coupe d’Afrique au Gabon 2017Chers frères, chères sœurs,Soyez les acteurs du vrai renouveau car l’avenir nous appartient.

Le Cameroun de demain, c’est aussi un pays rayonnant, ouvert sur le monde et qui assume son leadership en tant que puissance régionale.

Mes chers compatriotes,

Chers frères, chères sœurs ,

Chères amis du Cameroun

Sur le chemin de 2017, je vous souhaite, Bonheur santé et Prospérité

Que Dieu Bénisse le Cameroun.



Ernest PEKEUHO

Président National du BRIC

Bloc pour la Reconstruction et l’Indépendance économique du Cameroun

pernest2@yahoo.fr / bricparty@yahoo.fr

Tel +237 699101307