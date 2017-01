CAMEROUN :: Kribi : Le port autonome a son siège :: CAMEROON L’immeuble, l’un des plus imposants de la ville a été visité par le PCA du PAK jeudi dernier.

#KribiEt C’est un immeuble flambant neuf et moderne qui va abriter le siège du Port autonome de Kribi (PAK). Ce bâtiment, l’un des plus imposants de la ville de Kribi, se trouve entre le carrefour de la poste et le pont sur la Kienké. L’édifice a été visité le 29 décembre 2016 par le président du Conseil d’administration (PCA) du PAK, Jean-Paul Simo Njonou.

Selon une source proche de la direction générale du PAK, tous les équipements nécessaires pour le bon déroulement du travail seront installés avant le 15 janvier prochain. Elles sont donc finies les navettes que faisaient, entre Kribi et Yaoundé, les responsables nommés au PAK. Le directeur général et son adjoint ainsi que tous leurs collaborateurs ont déjà des résidences à Kribi.

Ce qui laisse penser que tout est déjà mis en place pour le démarrage effectif des activés au PAK. Le PCA a d’ailleurs réaffirmé que le premier bateau accosterafin du premier trimestre de cette année. Tout est visible pour le croire. Sur le site du port visité le 29 décembre dernier, c’est le grand nettoyage. La centaine de caméras de surveillance fonctionne sans faute. Les chariots sont déjà disposés comme si tout commençait dans la demi-heure qui suit.

Au bloc administratif, on se rassure que tous les ordinateurs installés sont en bon état et fonctionnent. Quant à la sécurité du port, elle est assurée par les éléments du Bataillon d’intervention rapide (BIR), la gendarmerie et la police portuaire. Le 29 décembre 2016, s’est également tenue à Kribi la deuxième session ordinaire du conseil d’administration du PAK.

L’équipe dirigeante du PAK a donc eu l’onction des administrateurs. Concernant les recrutements, le PCA a précisé qu’ils se feront progressivement. Rappelons que le PAK, pour sa première phase, offre 2000 emplois directs et 2000 emplois indirects .