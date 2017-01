CAMEROUN :: Joseph Beti Assomo : « Les troupes sont debout et déterminées » :: CAMEROON Votre réaction après le message à la nation du président de la République, alors que vous vous trouviez à Fotokol ?

Ma réaction est celle de la satisfaction. L’impression générale est que nous avons suivi un chef qui tient ferme la barre. Nous avons suivi de bout en bout le ton. C’est un ton auquel nous sommes peut-être habitués, mais cette fois, il y avait quelque chose de particulier. Le chef de l’Etat est revenu sur la vie de la nation sur tous les plans. Nous avons suivi le satisfecit du président de la République adressé à nos forces de défense et de sécurité pour le travail abattu en 2016 et particulièrement pour avoir mis Boko Haram sur la défensive.

#BokoHaram Il n’a pas manqué de galvaniser les troupes en leur demandant de continuer ce travail. Je dois d’ailleurs dire que c’est le sentiment qui nous habite également. C’est une appréciation très favorable et très positive qui est le juste reflet de la qualité de la bra- voure, de l’engagement et du patriotisme de nos forces alliées à celles de la CBLT et de la Force multinationale mixte.

Au-delà des troupes engagées dans la guerre contre Boko Haram, quel est l’état d’esprit de nos forces aujourd’hui ?

L’état d’esprit, et le moral de nos troupes sont à l’image du Cameroun, comme le chef de l’Etat l’a dit. Le moral est au beau fixe, les troupes sont debout et déterminées à mener toutes leurs missions sur toute l’étendue du territoire national. Malgré les péripéties de la guerre, nous n’avons perdu aucun mètre carré de notre territoire. L’intégrité territoriale du Cameroun a été préservée aux quatre coins de la République. C’est pour cela d’ailleurs que nous pouvons venir ici à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria, pour donner au pays l’image de cette occupation de tout le territoire national par nos armées.

Pour nous, les armées ne sont simplement pas les unités qui sont dans la capitale, mais l’ensemble des formations qui sont dans le dispositif à travers les dix régions du pays. C’est pourquoi le chef de l’Etat, chef des armées, nous a dépêché à Fotokol pour venir passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les militaires qui sont ici en opération et qui ont déjà pratiquement effacé la menace Boko Haram. Nous sommes très satisfaits.