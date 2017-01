Choupo-Moting ne jouera plus pour le Cameroun :: CAMEROON Choupo-Moting ne jouera plus pour le Cameroun :: CAMEROON L'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, a annoncé mardi son club Schalke 04. Il ne jouera donc pas la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon du 14 janvier au 5 février. #EricMaximChoupo-Moting Il compte 42 sélections internationales avec le Cameroun depuis 2010 et a marqué 13 buts. Il a joué les Mondiaux 2010 et 2014. Il avait joué jusqu'en espoirs (U21) avec la sélection d'Allemagne dont il possède le passeport. Né à Hambourg, il a toujours vécu en Allemagne. Choupo-Moting, 27 ans, participera au stage du club de Gelsenkirchen à partir de mercredi à Benidorm. En revanche, Nabil Bentaleb (Algérie) et Rahman Baba (Ghana) ont été retenus par leur sélection nationale en vue de la CAN. Bernard Tekpetey (Ghana) pourrait aussi s'y joindre également. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

excamerounais je crois que ces footballeurs commencent eux aussi déjà à comprendre que cette CRABIERE qu'on appelle TANIERE devient pour eux un piège pour leur carrière et leur équilibre. Et comme d'habitude, il sera traité de tous les noms d'oiseaux par ceux qui posent toujours les questions à l'envers et ne cherchent pas à connaître le fond du problème.

quand 7 joueurs d'une équipe nationale décident de ne plus défendre les couleurs nationales, cela doit interpeller. mais comme au Cameroun on est dans le déni, il n'y a jamais de problème ce sera circuler il n'y a rien à voir



BlackOS le fond du problème



Bonne Année Execam,



C'est le nœud réel de la situation Camerounaise. C'est l'incompétence à tous les niveaux et c'est ce que reprochent le Nord-Ouest et Le Sud-Ouest à l'état Camerounais qui fait semblant de ne rien comprendre.



Epervier @BLACKOS

Si votre lutte consiste à vous plaindre et espérer que les néo colons comprennent et changent leurs façons de faire,



Alors c'est vous qui ne comprenez pas.



Si vous pensez que vous allez faire des reproches et les voir améliorer la gouvernance du Cameroun



Alors c'est vous qui ne comprenez pas



La seule solution pour changer le Cameroun consiste pour les camerounais qui veulent le changement à:



1. Se mettre ensemble et s'organiser dans un vaste mouvement pour le changement



2. Renverser le régime néo colon



3. Prendre le pouvoir



4. Mettre en oeuvre le changement que nous souhaitons



Toutes les plaintes et les complaintes, si elles sont faites pour se suffire et s'arrêter là, sont une pure perte de temps.



Alors si vous voulez le changement, joignez-vous à l'organisation pour le changement

Le Paysan C'est n'est possible ! Tombi à Roko et ses cours de patriotisme à l'ENAM ont échoué. C'était prévisible ! Comment un hors la loi peut imposer aux autres d'être patriote en lui obéissant à travers son sélectionneur adjoint Hugo Brosse. Je crois qu'on ira encore accuser Eto'o fils d'être à l'origine du désistement des joueurs.

Où le baroudeur national ? Il devrait pondre un acte ministériel comme il en a l'habitude pour ramener ces footeux à l'ordre.



BlackOS Epervier,



C'est quoi un néo colon. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que cela peut signifier. Je préfère la constance au serpent à deux têtes.



Si seulement tu pouvais t'exprimer dans une langue autre que celle du colon, tu serais plus crédible.



Mais étant donné que tu disposes d'une compréhension plus accrue que tout autre personne ici, tu passes plus de temps à écrire des proses de distractions, on ne peut que rire. Je ne cherche pas d'adhésion à un groupe de plus qui n'a que virtualité comme existence.



Bonne Année...

vraigars On ne saurait contraindre un joueur a jouer.Et tout ceci au final est la preuve que le football n'est qu' un jeu .Aux responsables d'en tirer les consequences.

Epervier @BLACKOS

#5



1. Vous ne comprenez pas ce que "néo colon" veut dire



2. Vous parlez d'un serpent à deux têtes et le comparez à une attitude de "constance :



3. Vous semblez remettre en doute ma crédibilité parce que je m'exprime dans "la langue du colon"



4. Vous suggérez que le possède une "compréhension accrue ici" et que j'écris des "proses de distractions " qui provoquent en vous l'hilarité



5. Vous ne cherchez pas d'adhésion à un groupe virtuel



Voilà



J'ai tenté ci-dessus de mettre en ordre groupé et numérisé le contenu de votre message dans le but d'y répondre