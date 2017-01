CAMEROUN :: Ce que Biya a promis en 2015, mais n’a pas réalisé en 2016 :: CAMEROON Pour 2016, il avait annoncé l’amélioration du pouvoir d’achat, la disponibilité de l’énergie suffisante et abondante, la modernisation de l’agriculture, et la transformation de sa production. Un an plus tard, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs.

#PouvoirDachat Lorsqu’il se présente devant ses compatriotes le 31 décembre 2015, le Président de la République ne cache pas sa joie. Dans ses papiers, sont inscrites des promesses fortes aux Camerounais pour 2016. Principalement en matière de pouvoir d’achat. «Mes chers compatriotes, (…) Le souci qui m’anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d’achat de nos populations », lance-t-il.

Avant d’ajouter : « Malgré la conjoncture difficile actuelle, j’ai prescrit au Gouvernement deux mesures significatives: revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe ; et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs». Contrairement à ce qu’il avait prévu, les annonces n’ont pas eu d’effet sur le pouvoir d’achat des camerounais. Pour le carburant par exemple, la baisse de 20 Fcfa (environ 3%) sur les prix du Super à la pompe, n’a pas permis de réduire le tarif du taxi, et n’a eu aucune influence sur les coûts des transports interurbains.

Côté allocations familiales, la mesure ne prend pas effet immédiatement. Un conflit à distance entre la Cnps et le Minfi (les deux gestionnaires des allocations familiales), fait traîner la mise en application de la mesure présidentielle. En fait, les deux organismes ne s’entendaient pas sur le taux à retenir. Il faut attendre deux semaines, notamment la 19e session de la Commission nationale consultative du travail (une rencontre qui réunit gouvernement et syndicats du travail) pour aboutir à une revalorisation de 55%. Soit 1 000 Fcfa ajoutés aux 1 800 Fcfa d’allocations familiales déjà appliquées.

Voilà pour les annonces réalisées en 2016. Car dans le discours présidentiel de fin d’année 2015, Paul Biya fait six autres promesses, qui auront moins de succès que les deux premières. « J’ai instruit le Gouvernement d’accélérer la mise en place des conditions préalables à l’industrialisation de notre pays.

Ces conditions indispensables sont : la disponibilité d’une énergie suffisante et permanente ; la modernisation de notre agriculture et la transformation de sa production ; l’exploitation et la transformation avantageuse des ressources minières ; l’amélioration continue du climat des affaires, pour attirer toujours plus d’investisseurs ; la mobilisation des financements nécessaires; le développement des infrastructures de communication et télécommunications », avait-il annoncé.

Un an, presque jours pour jours, la promesse présidentielle n’a pas été tenue. L’énergie n’est pas suffisante et permanente, l’agriculture peine à passer de la subsistance à la modernisation et la transformation, la qualité et le coût des télécommunications restent un blocage, et le secteur minier reste dans le maquis. Pour ce qui est du climat des affaires, le Cameroun a gagné une place dans le «Doing Business 2017».

Grâce notamment à la mise en œuvre de deux réformes en 2016 : le règlement de la solvabilité, dû à la réforme de l’Ohada le 24 décembre 2015, et la réforme sur l’obtention du permis de construire, désormais disponible dans un délai de 20 jours. Mais le rapport de la Banque mondiale, véritable bible du climat des affaires dans le monde maintient le Cameroun au 166e rang mondial sur 190 pays. A 24 places seulement du dernier pays au monde, avec une note de 45.27 points sur une échelle de 0 à 100.