   CAMEROUN :: Port autonome de Kribi : Bientôt le lancement des activités :: CAMEROON

Si les noms des personnels de direction recrutés et nommés lors de ce conseil, pour être parmi les pionniers n’ont pas été révélés à la presse, ils obéissent ce pendant aux missions du nouveau port qui sont : la construction et la maintenance de l’infrastructure portuaire, le développement continu des activités et des capacités du domaine portuaire, les concessions et le transfert des activités portant un caractère de service public, la police portuaire et la capitainerie du port, l’organisation de la régulation des relations entre les acteurs de la communauté portuaire, et enfin, la promotion du port.

excamerounais

J'ai toujours dis ici que ce "port en eau profonde" va devenir plus tard le "Cameroun en eau profonde".



1° Parce que si on exploitait 10 hectares de forêt par jour, on va multiplier ces exploitation par 100. Et d'ici quelques temps, la région de l'Est va devenir comme celle de l'extrême nord, quasi désertique à cause de l'exploitation effrénée de ces forêts

2° pourquoi les camerounais doivent-ils se satisfaire d'une infrastructure dont la gestion est assurée par les sociétés étrangères ???

3° Au Cameroun, les productions locales vont se volatiliser, les chinois pourront ainsi importer au Cameroun tout ce qu'ils veulent à leur guise. Et l'activité portuaire fera croire aux populations que l'économie camerounaise est florissante alors qu'elle est en train de sombrer en eau profonde