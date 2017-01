CAMEROUN :: 2016 : Une année de drames :: CAMEROON Faits et méfaits survenus au courant de 2016.

#BokoHaram Vendredi noir au Cameroun ce 21 octobre là. Le pays de Paul Biya est secoué par une avalanche d’accidents et autres incidents «naturels». Tout commence par l’effondrement de la chaussée aux toutes premières heures du jour, au lieu-dit Manyai, par Boumnyebel. A 68km de Yaoundé. Coinçant un camion en partance pour Douala. Une vieille buse métallique a cédé sur le poids de l’âge, sur cette route vieille d’une quarantaine d’années. Au moment où tous les regards sont rivés sur Manyai, avec une forte concentration de véhicules alignés de part et d’autre des deux bords de la chaussée coupée en deux, Eséka, une autre localité du même département du Nyong-et-Kellé, a ravi la vedette à Manyai.

C’est Camrail, pris d’assaut par les voyageurs de cet axe de la Nationale n°3, qui voit son train voyageur 152 parti de Yaoundé pour Douala dérailler. Les images diffusées font état d’une catastrophe d’une rare violence. Des corps déchiquetés sous des wagons renversés, des blessés graves, des disparus jusqu’à ce jour. Le bilan officiel fait état de 76 morts et 599 blessés. Quelques jours plus tôt, le 11 octobre le pont «Mile Thirty» qui relie Wum à Bamenda, s’est effondré. Coupant presque complètement ce département de la capitale de la région du Nord-ouest.

Si l’année 2016 s’achève dans la douleur, elle n’aura pas démarré sur des roses. La disparition brutale de Monique Koumatekel le 12 mars 2016 reste encore gravée dans les mémoires. Agée de 31 ans au moment de son décès, Monique Koumatekel était enceinte des jumeaux. Transportée à l’hôpital Lanquintine de Douala samedi 12 mars 2016 pour l’accouchement, la jeune fille n’avait pas été prise en charge sous prétexte qu’elle était arrivée décédée. Alors que le décès était déjà confirmé par un médecin de cet hôpital, le ventre de Monique Koumatekel avait été ouvert devant la maternité par l’une de ses proches.

La « chirurgienne » était allée acheter un bistouri dans une pharmacie. Cette dame voulait tenter une opération de sauvetage des jumeaux dans le ventre. Des marches de protestations pour exiger la démission des autorités sanitaires du pays ont été organisées au Cameroun et dans plusieurs pays du monde. Ce drame survenu en pleine capitale économique a permis de relancer le débat sur la politique de prise en charge dans nos hôpitaux publics parfois qualifiés de mouroir pour les malades qui n’ont pas d’argent pour assurer leur prise en charge.

L’on retiendra que parmi les mesures prises suite à ce drame, la décision d’assurer la prise en charge de tous les malades dont le pronostic vital est engagé avant d’exiger le paiement des frais liés aux soins. Dans la foulée le gouvernement fera durement face aux revendications du personnel médico sanitaire et à ceux des transporteurs pour ne citer que ceux-ci.

La grande offensive

Toutefois face à Boko Haram l’on a tout de même assisté à une offensive de l’armée camerounaise. Le 26 décembre Muhamadu Buhari le chef de l’Etat nigérain annonce une victoire majeure sur Boko haram : L'assaut final sur la forêt de Sambisa (le lieu où étaient réputés se cacher les dirigeants de la secte) donné le 25 décembre 2016 à une heure du matin. Des militaires camerounais y ont participé comme ils ont participé à de nombreuses autres opérations en territoire nigérian.

Depuis le 19 décembre dernier, les forces d'élites de l'opération Alpha du Bir ont entamé l'opération Thunder1 de la reconquête de la localité de Gwoza et de ses alentours. Un peu avant, en juillet, leurs camarades engagés dans l'opération Gama Aiki ont combattu les djihadistes dans leurs "bastions" des abords du lac Tchad. Le succès est total. A telle enseigne que les autorités politiques des pays de la Commission du bassin du lac Tchad (Cblt) ont ordonné de préparer une opération Gama Aiki 2. De Kalagabde, la localité nigériane qui fait face à la ville camerounaise de Waza en remontant jusqu'aux confins du lac Tchad, un ratissage systématique est prévu dans les jours prochains. Les pionniers de ces "opérations d'envergure en profondeur", celles que conduisent des militaires camerounais lourdement armés et organisés à des kilomètres de leur frontière sont les éléments de l'opération Alpha. Ils ont fait une quinzaine d'opérations "Arrow" ou " Flèche", au Nigeria.

Celle qui a le plus eu d'impact est ce raid "Arrose" sur Ngoshe. C'était entre mars et avril. Les forces d'élites, près de mille, avaient détruit une grosse base de la secte à 16 km de la frontière camerounaise. L'on avait appris que Boko Haram se servait de cet endroit pour conditionner les candidats au suicide qui étaient envoyés quasi quotidiennement au Cameroun. Après l'assaut victorieux de Ngoshe et un autre à Kumshe quelques jours plus tard, les attentats kamikazes se sont espacés. Pour autant, la lutte n'est pas finie et cela se voit au renforcement extraordinaire des unités affectées à 412 km de ce front contre Boko haram.

Les effectifs de l'opération Alpha par exemple sont passés du simple au double pour atteindre 1400 voire plus de militaires d'élites. Un surcroît de matériel lourd leur a été doté : des hélicoptères d'attaques Mi 24, des dizaines de blindés Ratel, des unités spécialisées telles que les brigades canines ou celle de déminage.

Leurs camarades de la Force multinationale mixte (Fmm) sont en pareil nombre et ont vu leur puissance de feu aussi augmenter à mesure que des militaires d'élites comme ceux du Bataillon spécial amphibie y ont été affectés. L'opération Émergence 4, avec sa brigade d'infanterie motorisée bien installée fait montre de beaucoup de maîtrise. Les canons de 155 capables d'envoyer des ogives au-delà de 45 km, utilisés par le Régiment d'artillerie sol sol ont une réputation qui a traversé les frontières.